南消安平消防隊全員出勤　深入高風險場所強化防火管理

▲台南市消防局安平消防隊深入高風險場所進行防火宣導，提升防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升高風險場所防火安全與災害應變能力，台南市消防局安平消防隊近日全面動員，前往安平區多處重點場所進行防火宣導與設備解說，透過實地訪視與互動宣導方式，協助各場所強化防火管理制度與自衛消防編組能力，提升整體防災應變效能。

此次宣導對象包括安平區公所、德尼培安幼兒園、德醫護理之家及府前日照中心等場所。消防人員以「消防隊到你家」的方式進入各單位，透過互動式宣導與實地解說，讓工作人員及民眾更容易理解火災預防的重要觀念，同時說明場所內消防設備的操作方式及使用注意事項。

消防人員也針對各場所防火管理制度與自衛消防編組運作情形進行檢視與指導，協助提升火災初期的應變與滅火能力，確保突發狀況發生時，相關人員能迅速啟動應變機制並妥善處置，以降低災害風險。

台南市長黃偉哲表示，幼兒園、護理之家及日照中心等場所多為幼童、長者或行動不便族群聚集處，防火安全更需嚴格把關。透過消防單位主動到場宣導與指導，不僅能強化場所管理人員的防災意識，也能有效提升整體防災與應變能力，保障市民生命財產安全。

消防局長楊宗林指出，消防局將持續推動高風險場所防火管理輔導與宣導工作，並加強各場所自衛消防編組的運作能力，透過教育訓練與實地演練，全面提升防災應變能力。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，「消防隊到你家」的宣導模式，不僅讓防火觀念更容易被理解與接受，也能即時協助場所發現潛在風險，進一步強化整體防火安全管理。

消防局也呼籲，各場所平時應落實防火管理制度，定期檢查消防設備並熟悉自衛消防編組任務分工，共同營造安全無虞的生活環境。