台中某高中畢業生帶爸闖校園！教室外挑釁：那不是被記過的老師嗎

▲台中某學校傳出畢業生帶著爸爸到校園對老師嗆聲。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市某私立高中傳出已經畢業的學生帶著爸爸跑回校園，在一名林姓老師上課時，在教室外叫囂挑釁，整個過程約5分鐘，但已經讓許多學生受到驚嚇。教育局表示，有收到校方校安通報，加強校園管制。

爆料家長指出，事發在本月5日，一對父子（小孩從該校畢業）以申請文件名義返校，直接進入教學區域內，找到一名林姓老師正在授課的班級，並且在教室外叫囂稱「那不是被記過的老師嗎？你在不開心嗎？」甚至一度作勢要進入教室內。

家長說，當時教室內還有學生，被突如其來的異狀打擾，林師趕緊安撫學生稱「這是畢業校友」，並且該對父子不要進入教室內、打擾教學，2人卻回：「我沒有進去啊！沒有影響上課。」林師則向學生說明，該名畢業生在畢業典禮用髒話咒罵自己。

據了解，該生跟林師因為管教等問題，曾經鬧得不愉快，甚至案件已經鬧到雙方相互提告，該師也被校方記了一次申誡，但林師與家長都對結果不滿，事情仍未落幕。

校方說，該名畢業生與家長以申請文件為由進入行政區，但是未經同意進入教學區，已經通報校安，並且口頭告誡該名家長，校方會加強門禁與訪客安全機制。

至於林師與該名畢業生之案件，先前是由校事會議聘請外部委員做調查。本次進入校內事件，校方與林師目前沒有提出任何告訴。