乾冷型冷氣團來了！一票人遇「1狀況」超崩潰：以為自己在日本

▲這波冷空氣屬「乾冷型」。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

今（13日）受冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚特別寒冷，尤其中南部日夜溫差大，天氣粉專《台灣颱風論壇》指出，強烈冷氣團正式抵達，這波屬於較少見的「乾冷型」天氣，看似很舒服，但是靜電的狀況會非常擾人，未來兩天全台降雨率是0%，連基隆、宜蘭都是0%，降雨量圖一片空白。

雨量圖一片白 連基隆、宜蘭也沒雨

天氣粉專《台灣颱風論壇》在Threads發文，這波強烈冷氣團已經來了，而且是久違的乾冷型態，雖然少了黏膩與潮溼感，表面上看起來似乎比較舒適，但因空氣非常乾燥，散步在街頭時，除了感受到冷意，也可能頻繁遇到靜電狀況。

從雨量預報來看，未來兩天將呈現「100％空白」的狀態，降雨率是0%，粉專驚呼「連基隆宜蘭都沒顏色的那種白」，提醒大家要做好保濕、保暖，「這波冷氣團非～～常的乾，這是要大提醒的！」這波冷氣團預計在周末減弱，之後天氣將會明顯回暖。

一票人對靜電超有感

貼文曝光，許多網友喜愛乾冷的天氣，「乾冷的天氣超高級的啊！不能多給幾天嗎！」「抽到SSR天氣卡」、「台北人看到地是乾的已經快要感動下跪了，區區靜電小事」、「好爽喔，希望台灣一直都是乾冷，拜託」、「房間的除濕機難得出現了40的數字」、「天使般的天氣」。

許多網友對靜電非常有感，「被電得咪咪冒冒，以為自己還在日本」、「剛被開關電完，又被不鏽鋼水槽電，電到快起飛了」、「我這兩天已經被車門電到不要不要的了」。