新竹縣「幫青年找幸福」第5年！　陳見賢推戀愛冒險計畫

▲陳見賢推竹縣戀愛冒險計畫 。（圖／陳見賢辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

新竹縣「協助青年成家系列活動」邁入第5年，今年縣府帶領竹縣單身青年開啟全新「戀愛冒險副本」，今(13日)特別於白色情人節前夕在縣府大廳舉辦宣傳記者會，邀請金鐘獎入圍主持人劉于慈開場，由2025日本國際花式調酒大賽冠軍陳武良化身「幸福鍊金術師」，精彩調酒秀為年度任務揭開序幕，副縣長陳見賢與貴賓共同注入「心動能量」，點亮盛裝5大精彩活動副本的愛情魔法杯，宣告年度系列活動正式啟動。

陳見賢表示，在教育局青年事務科的努力之下，歷年來報名參加的人數已超過1500人，且成功配對率達六成。感謝縣議會所有議員支持，讓活動持續推廣。5 月首場活動從3月13日中午 12 時開放報名，接著 6 、8 、9 及10 月陸續登場，每梯人次是男女各 20 人， 10月名額則各 40 名，歡迎大家踴躍報名，希望所有年輕好朋友們，找到適合的對象，這次還加碼首對情侶登記結婚，還能獲蜜月機票。



陳見賢說，今年特別導入 RPG 遊戲「能力升級」概念，協助青年在自然互動中建立連結，從暖身型情感講座、心動指數飆升的 Speed Dating，到默契合作任務挑戰，讓參與者互動逐步升溫，活動不僅免費參加，還有機會獲電影雙人套票、知名飯店下午茶雙人券及星巴克雙人時光組合等好禮，歡迎符合資格的單身青年踴躍參加，把握機會展開自己專屬戀愛冒險，迎向幸福未來。



今年成家無限美好活動共5場次，自5月至10月陸續展開，依四季氛圍規劃主題，串聯不同情境。5月呼應初夏浪漫氛圍，首場推出「微醺秘境」副本，即日起開放報名至4月19日，將於橫山的大山北月結合調酒與品飲，開啟初夏浪漫破冰；6月迎來春夏轉換，推出以香氣感官體驗為主的「戀戀香氣」，透過手作調香與互動任務，放慢步調建立專屬氣味記憶與舒適對話空間。



8月則配合七夕前夕推出「心願甜點」，結合甜點手作與心願禮物交換，透過創作與分享營造甜蜜互動情境，讓青年在愉快氛圍中累積浪漫回憶；9月中秋時節推出「月光幻舞」，藉由手作體驗與蒙面舞會，讓參與者在柔和節慶氛圍中開啟真誠交流；10月壓軸推出「真愛冒險」副本，結合六福村主題遊樂園萬聖節場景與大型實境任務，透過角色關卡與團隊合作挑戰，在刺激與歡笑過程中促進互動，完成具張力的戀愛升級體驗。



教育局長蔡淑貞表示，為鼓勵青年「願婚、敢生、樂養」，今年特別規劃「隱藏成就」獎勵，凡參與成家系列活動並於一年內首對完成結婚登記者，可獲得蜜月機票補助1組（價值新臺幣2萬元），為幸福旅程增添實質支持，鼓勵青年勇敢邁向人生下一個階段。首場「微醺秘境」即日起開放報名至4月19日截止，全程免費參加，還有機會獲得電影票、飯店下午茶等多樣好禮。