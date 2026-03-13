平價服飾品牌NU V「併入NET」　官網5月關閉！網嘆可惜：CP值爆表

▲NU V併入NET營運公告。（圖／翻攝自NU V官網）

記者曾筠淇／綜合報導

服飾品牌NET受到許多人喜愛，其純線上、網路品牌NU V價格實惠，也非常受歡迎。不過，NU V近日發布營運公告，自2026年5月1日起，NU V商品將整併於NET通路販售，官網最後下單日、抵用券使用截止日等，都在3月19日。消息曝光後，引起討論。

NU V併入NET

[廣告]請繼續往下閱讀...

NU V近日在官網、IG上發布「併入NET營運公告」，內容提到「​感謝您對NU V的愛護，因營運調整，NU V商品將於2026年5月1日起，整併於NET通路販售。未來NET將持續提供平價、時尚的商品服務，期望您繼續支持！本公司將依相關法規，妥善處理既有交易、會員權益及個人資料，再次感謝您的理解」。

公告指出，NU V官網的最後下單日為3月19日10時，會員紅利金、抵用券、折扣碼使用截止日也是3月19日10時，逾期則自動失效，不提供補發、折換現金或轉移至其他品牌。另外，5月1日起，官網也將正式關閉，如果需要查詢資料，請洽NET客服信箱。

消息曝光後，網友紛紛表示，「去年都沒上什麼新款就覺得怪怪的了」、「嗚嗚我很愛在NU V官網買衣服耶！CP值爆表」、「可惜了」、「謝謝NU V」、「嗚嗚嗚難怪想說怎麼都沒上新品」。Threads上也有網友直呼，「蛤！我很喜歡的說」、「可惜了」。