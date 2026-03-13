早餐店老闆暈船直播主！豪砸99萬只換到假本票　反吃上官司

▲早餐店老闆暈船直播妹，豪擲99萬竟只換回假本票。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名經營早餐店的侯姓男子，在交友軟體暈船直播主，為追求楊姓女子竟豪擲99萬元現金借款，未料只換回一張疑似偽造的本票，事後還差點因「行使偽造有價證券」罪吃上官司，不過，高雄地院審理時發現本票上的地址，竟是楊女3個月前才遷出的舊戶籍地，成為翻案關鍵，最終判侯男無罪。

判決指出，侯男透過交友軟體「Skout」認識楊姓直播主，2023年10月10日兩人相約超商見面，席間楊女向他表示有炒房、資金增資需求，希望借錢周轉，侯男對女方相當信任，當場拿出經營早餐店辛苦存下的99萬元現金，在超商門口交付給對方，並收下一張寫有楊女姓名與身分證地址的本票作為憑證。

沒想到3個月後，侯男向法院聲請本票裁定時，楊女卻否認借錢，還反控「根本沒見過他，本票是假的」案件因此鬧上法院，檢方更依行使偽造有價證券罪起訴侯男。

法院委託筆跡鑑定後發現，本票上的「玖」、「蘭」、「新」等字筆順，與楊女本人及侯男筆跡都不相符，顯示可能出自「第三人」之手，但法官還發現一項關鍵細節，本票上所寫地址竟是楊女在案發前3個月才剛遷出的舊戶籍地。

法官認為，如果本票是隨機偽造，外人不太可能精準掌握如此私密且頻繁變動的戶籍資訊，顯示侯男所稱「對方出示身分證供核對後簽票」的說法並非憑空捏造。

法官認為直播主在網路上公開露臉，個人資訊半公開，若有詐騙集團冒名頂替並不困難，更離奇的是，侯男在法庭上甚至認不出戴口罩的楊女，顯示當時在超商與他交易的人，極可能根本不是楊女，是鎖定「網戀暈船族」的詐團成員，因此認定侯男主觀上確信簽票人就是楊女，並無行使偽造證券的犯意，最終判決無罪，全案可上訴。