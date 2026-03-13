消基會抽查25款泥膜　希臘品牌「APIVITA」重金屬砷超標

▲消基會針對市售泥膜商品首度進行調查檢測，發現從希臘進口泥膜商品砷含量超標。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

泥膜是不少女性喜愛的潔面產品，為確保消費者安全，消基會首度針對25件泥膜進行調查測試，發現2件標示不符規定，另有從希臘進口「APIVITA泥狀面膜＿綠瓷土」商品，更被檢出砷含量超標。消基會指出，該品牌商品也曾在香港被驗出重金屬超標，若經主管機關判定確認不符合，最高可處500萬元罰鍰。

泥狀清潔面膜（泥膜）是廣受女性歡迎的潔面產品之一，由於香港消費委員會在去年抽驗時，發現部分泥膜商品確實含有微量重金屬，消基會在去年11月間，在生活用品店及網路購物平台購買25件泥膜商品，除6件產地為台灣，其餘19件分別從美、日、韓、法等7國進口，並在今天公布抽測結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會董事長鄧惟中表示，因泥膜的核心礦物原料來自地殼，可能吸附微量的鉛或鎘等重金屬元素，加上泥膜需貼在臉上，長期使用對皮膚或人體健康可能產生風險，所以才進行抽測，共有2件標示不符合《化粧品衛生安全管理法》第7條規定，另有1件重金屬砷含量超標。

消基會檢驗長凌永健進一步說明，共2件標示不符規定，其中1件為中文標示標籤黏貼於英文全成分標示之上，讓消費者選購當下無法檢視成分，另1件則是沒有任何中文標示，若經主管機關認定違反《化粧品衛生安全管理法》第7條標示內容，依據同法第23條規定，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

▲消基會檢測發現，從希臘進口的「APIVITA泥狀面膜＿綠瓷土」重金屬超標。（圖／記者許敏溶攝）

凌永健指出，針對25件商品進行鉛、鎘、砷及汞含量檢測，只有一件不合格，就是從希臘進口的「APIVITA泥狀面膜＿綠瓷土」，在重金屬砷的檢驗不合格。特別的是，去年香港檢測時，同一家廠商出品的另一個商品也檢驗不合格。根據化妝品法第22條規定，可處2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止該化粧品登錄或許可證。

消基會秘書長陳雅萍提醒消費者，泥膜雖號稱天然，但不代表沒有重金屬，建議優先挑選信譽良好、資訊透明度高的業者，且願意公開檢測合格數據的品牌，同時選擇適合自己肌膚需求的泥膜。