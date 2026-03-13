　
    • 　
>
消基會抽查25款泥膜　希臘品牌「APIVITA」重金屬砷超標

▲▼消基會針對市售泥膜首度進行調查檢測，發線希臘進口泥膜重金屬超標。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會針對市售泥膜商品首度進行調查檢測，發現從希臘進口泥膜商品砷含量超標。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

泥膜是不少女性喜愛的潔面產品，為確保消費者安全，消基會首度針對25件泥膜進行調查測試，發現2件標示不符規定，另有從希臘進口「APIVITA泥狀面膜＿綠瓷土」商品，更被檢出砷含量超標。消基會指出，該品牌商品也曾在香港被驗出重金屬超標，若經主管機關判定確認不符合，最高可處500萬元罰鍰。

泥狀清潔面膜（泥膜）是廣受女性歡迎的潔面產品之一，由於香港消費委員會在去年抽驗時，發現部分泥膜商品確實含有微量重金屬，消基會在去年11月間，在生活用品店及網路購物平台購買25件泥膜商品，除6件產地為台灣，其餘19件分別從美、日、韓、法等7國進口，並在今天公布抽測結果。

消基會董事長鄧惟中表示，因泥膜的核心礦物原料來自地殼，可能吸附微量的鉛或鎘等重金屬元素，加上泥膜需貼在臉上，長期使用對皮膚或人體健康可能產生風險，所以才進行抽測，共有2件標示不符合《化粧品衛生安全管理法》第7條規定，另有1件重金屬砷含量超標。

消基會檢驗長凌永健進一步說明，共2件標示不符規定，其中1件為中文標示標籤黏貼於英文全成分標示之上，讓消費者選購當下無法檢視成分，另1件則是沒有任何中文標示，若經主管機關認定違反《化粧品衛生安全管理法》第7條標示內容，依據同法第23條規定，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

▲▼消基會針對市售泥膜首度進行調查檢測，發線希臘進口泥膜重金屬超標。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會檢測發現，從希臘進口的「APIVITA泥狀面膜＿綠瓷土」重金屬超標。（圖／記者許敏溶攝）

凌永健指出，針對25件商品進行鉛、鎘、砷及汞含量檢測，只有一件不合格，就是從希臘進口的「APIVITA泥狀面膜＿綠瓷土」，在重金屬砷的檢驗不合格。特別的是，去年香港檢測時，同一家廠商出品的另一個商品也檢驗不合格。根據化妝品法第22條規定，可處2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止該化粧品登錄或許可證。

消基會秘書長陳雅萍提醒消費者，泥膜雖號稱天然，但不代表沒有重金屬，建議優先挑選信譽良好、資訊透明度高的業者，且願意公開檢測合格數據的品牌，同時選擇適合自己肌膚需求的泥膜。

美規車來台更便宜　學者憂私有運具成長壓縮公共運輸

美規車來台更便宜　學者憂私有運具成長壓縮公共運輸

台美簽署對等貿易協定（ART），美規小客車來台降至零關稅，取消進口數量限制，但仍要取得安全、耗能、噪音與污染4合規證明才能銷售和上路。消基會表示，未來政府需建立有效監督管理機制，全面保障消費者權益。學者則憂心購車成本降低助長私人運具持有，影響公共運輸市占率，應對市場變化提出因應策略。

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

兒童雨鞋塑化劑「超標615倍」　消基會：中國進口6成不合格

兒童雨鞋塑化劑「超標615倍」　消基會：中國進口6成不合格

叫車平台濫收「取消費」挨批　交通部：將審查收費合理性

叫車平台濫收「取消費」挨批　交通部：將審查收費合理性

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

關鍵字：

泥膜消基會重金屬超標

讀者迴響

