盧秀燕訪美首站曼徹斯特市　獲贈「市鑰」見證37年姐妹市情誼

▲Jay P. Ruais致贈盧秀燕曼市的「市鑰」，見證雙方姊妹市深厚情誼。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕展開為期11天的訪美行程，於美東時間12日抵達美國波士頓，首站前往新罕布夏州拜會姊妹市曼徹斯特市長Jay P. Ruais，針對居住正義、街友議題及犯罪防治等三大議題深入交流，Jay P. Ruais則致贈盧曼市的「市鑰」，見證雙方姊妹市深厚情誼。

曼徹斯特市與台中市締交姊妹市已有37 年之久，3年前曼徹斯特前市長Joyce Craig曾親自造訪台中，此次盧秀燕率團回訪，除了鞏固兩市情誼，也當面邀請新任市長Jay P. Ruais擇期訪問台中，促進雙方更進一步交流。

盧秀燕表示，曼徹斯特市與台中市皆處於城市快速發展期，且面臨相似的挑戰，因此今天主要探討如何平衡城市發展與市民的居住權益；對於街友議題也分享如何有效整合資源，協助無家可歸者的社會問題，並交流城市層級的反毒政策與預防機制。

盧秀燕也介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地，由於珍奶在曼城也相當受到歡迎，Jay P. Ruais及曼城市府團隊相當驚喜，並表示該市是美式炸雞柳發明地，珍奶搭配雞柳條是絕佳的美食組合；Jay P. Ruais也致贈該市「市鑰」作為見面禮，上面還特別烙印盧秀燕的英文拼音。

盧秀燕被問及，此次訪美搭乘20幾個小時班機才抵達波士頓，是否感到疲累？盧強調，儘管航程遙遠，「為城市做事、為國家做事是應該的」，雖然路程遙遠，但一點也不會覺得累。此次訪問不僅是禮貌性拜會，更是實質性的政策交流，盼將曼徹斯特的治理經驗帶回台中，為市民帶來更多福祉。