地方 地方焦點

「台灣好湯」跨區聯票限量開搶　全台四大名湯1+1只要5900

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著時序入春，正是規劃環島輕旅行的最佳時機。交通部觀光署品牌「台灣好湯」將於今年 3月16日起隆重推出「2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。特別精選全台北、中、南、東四間具備「溫泉標章」的優級飯店參與，推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5,900元，即可跨區任選兩間知名溫泉飯店入住，展開一場療癒身心的溫泉之旅。

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

本次專案精心於全台北、中、南、東四大區域，各選定一家具備「溫泉標章」認證之優良飯店合作。透過「跨區聯票」，旅客將能一次領略台灣從山林到平原、從碳酸氫鈉泉到泥漿溫泉的多元魅力：

●北部區域｜礁溪：蘭陽平原的「美人湯」洗禮

走訪礁溪，體驗全台少見的平原溫泉。這裡的泉質－碳酸氫鈉泉清澈透明，富含礦物質，洗後肌膚觸感滑潤。入住礁溪福朋喜來登酒店，在繁忙的生活節奏中，給予身體最純淨的柔滑呵護。

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

漫步蘭陽平原眺望龜山島，午後再回到飯店享受柔滑美人湯，洗去旅行疲憊。

●中部區域｜泰安：群山環抱的「森呼吸」暖泉

深入苗栗泰安山林，感受隱世獨立的寧靜。泰安溫泉以質地溫和著稱，能緩解疲勞。透過苗栗泰安湯悅溫泉會館的日系氛圍，在群山翠綠間享受溫泉與森林芬多精的完美結合。

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

沉浸在群山環抱的日系美學與隱世獨立的寧靜氛圍，在森林芬多精的擁抱下徹底釋放壓力。

●南部區域｜關子嶺：全台唯一「黑金」泥漿溫泉

前往台南關子嶺，探訪世界三大泥漿溫泉之一。帶有微礦泥末的泉水，對肌膚養護與循環極具助益。入住關子嶺富野溫泉會館，親身體驗這份傳承百年的「黑金」泉質力量。

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

走訪關子嶺，感受台南山區清爽的春風拂面。晚間沉浸在特殊的「黑金」泥漿溫泉中養護肌膚養護。

●東部區域｜知本：後山第一泉的「純淨」慰藉

翻越中央山脈，來到台東知本。這裡的溫泉被譽為「溫泉之冠」，水質純淨且充滿大自然的原始能量。透過知本金聯世紀溫泉酒店的細緻服務，深度沉浸在太平洋風情與後山暖泉的療癒之中。

▲▼2026台灣好湯－1+1跨區聯合住宿專案」。推出限量50組的超值1+1住宿套票，每套僅需5900元。（圖／縱管處提供，下同）

迎著台東的晨曦，為您的東台灣春夏假期留下最純淨的記憶。

本次1+1跨區套票最大的亮點在於「自由度」，消費者可從上述四間參與飯店中任選兩間進行搭配（需跨區選擇），共可創造出6種各具特色的環島玩法。不論是「北＋東」的海岸線壯遊，或是「中＋南」的山林泥湯體驗，皆能彈性規劃。

與一般住宿券不同，「1+1跨區聯票」主打不需連續兩晚使用，使用期限更拉長至今年12月20日止，提供旅客極大的行程安排彈性。旅客可選擇一次平日環島住兩晚也可分為兩次不同的短途旅行。

本專案將於今年3月16日上午10時起正式販售，限量50組優惠價5,900 元，內含兩晚平日雙人房住宿及兩份精美早餐。專案特別針對平日（週日至週四）入住設計，旨在鼓勵民眾避開人潮，享受更高品質的慢活旅遊體驗。由於名額有限，限量 50 組售罄後活動即告截止，建議有興趣的民眾把握機會，搶先規劃年度溫泉之旅。

喜鴻旅行社線上開賣　數位轉型優化購票體驗

為落實觀光數位轉型，本次套票統一透過喜鴻旅行社線上平台進行販售。民眾自115年3月16日起即可上網選購並完成付款，後續將由旅行社寄送紙本票券。旅客僅需撥打專線向業務人員預約訂房，於入住時出示票券核銷即可，流程簡便透明。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處許宗民處長表示：「『台灣好湯』不只是冬天的專屬，春夏泡湯更能舒緩身心壓力，是現代人放鬆養生的首選。透過跨區聯票的串連，我們希望打破區域限制，讓北、中、南、東的觀光資源相互輝映。這不僅能提供國人更多元的主題旅遊選擇，更讓消費者以最實惠的預算，走遍全台溫泉名鎮，感受春夏泡湯的獨特魅力。」

活動資訊與搶購詳情
●販售時間：115年3月16日起至6月20日止，販售平台：喜鴻旅行社官方網站 （https://besttour.tw/40UgjTO）。
●更多詳細飯店資訊及訂購細節，請洽喜鴻旅行社專線412-8618 或密切關注「台灣好湯」粉絲專頁（https://reurl.cc/koYo2K）。
 

關鍵字：

台灣好湯跨區聯票限量開搶四大名湯1+1

