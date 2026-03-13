賣依托咪酯毒煙油賺黑錢！桃園男2次交易都被逮　下場曝光

▲桃園市李姓男子於2024年6月在平鎮區延平路檳榔攤購買含依托咪酯毒品成分煙油，復於同年6月、8月兩度販售交易時被為警逮捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子於2024年6月在平鎮區某處檳榔攤，購買含依托咪酯「喪屍菸彈」等二級毒品成分煙油欲販售牟利，同年6、8月兩度販售交易時都被大溪警方逮捕；桃園地檢署調查時，李男坦承犯行不諱，檢方偵結依違反藥事法罪嫌提起公訴。

檢警調查，20歲的李姓男子於2024年6月間至8月間，在位平鎮區延平路某處檳榔攤），以每100毫升3萬3,000元價格，陸續購買含毒品成分煙油500毫升，煙油含依托咪酯（Etomidate）、美托咪酯（Metomidate）、異丙帕酯（Isopropoxate）等二級毒品成分，李男明知為藥事法規範藥品，依法不得販賣，仍意圖販售牟利，於同年6月29日深夜11時許，以通訊軟體IG，與林姓男子約定以2萬3,000元價格，販售含有美托咪酯成分煙油50毫升，在李男位於大溪區員林路之租屋處交易予林男。

林男於翌日，透過社群軟體言明以8,000元價格販售，後與喬裝購毒者之員警於同日晚上10時在大溪區員林路交易時，當場為警逮捕，並循線查出上游是李姓男子販售；同年8月13日，李姓男子在租屋處，販賣含有依托咪酯、異丙帕酯成分煙油100毫升予張姓男子，並於8月29日晚上7時許交易時，並當場被喬裝購毒者之員警逮捕到案。

桃檢複訊時，被告李男坦承犯行不諱，並與多名證人之證述相符，檢方根據警方提供毒品證物檢驗報告、毒物證物檢驗報告、衛福部食品藥物管理署藥字來函，被告犯犯行足堪認定，檢方偵結依違反藥事法罪嫌提起公訴。