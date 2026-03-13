直擊／票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」轉身離開

▲中選會委員同意權行使。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（13日）表決中選會人事權同意案，最終，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻。藍委謝衣鳯則未出席投票。投票後也發生意外插曲，經過1個小時投票時間，且議事人員已經整票、計票後，謝衣鳯才步入議場，並用手勢詢問韓國瑜還可以投嗎？想當然是不可以，之後謝直接右轉離場。

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選，黃文玲更是前民眾黨主席柯文哲媽媽的乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌老戰友。

國民黨團對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義3人則是投無效票；民眾黨團則是同樣對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對剩餘3人則是投不同意票；民進黨團對7人皆投下同意票。最終游盈隆加上在野黨推舉的3人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬順利出線。

立法院會中午11時40分進行同意權行使事項，議事人員於議場內佈置完圈票處及票匭。投票截止時間為中午12時40分。韓國瑜於12時40分宣布，立法院行使中選會人事同意權投票表決發票報告書，領票委員112位、未領票1位，合計113位。隨後整票、開票。

而該位未領票立委正是藍委謝衣鳯，謝下午1點38分才步入議場，此時議事人員已經開完票進入計票環節。謝衣鳯用手勢詢問韓國瑜還可以投嗎？想當然是不可以，之後謝直接右轉離場。成為中選會人事案投票意外插曲。

▲綠委王正旭跌倒骨裂，拄著拐杖到場。（圖／記者湯興漢攝）