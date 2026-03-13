　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

荷包總是空空？日本占星點名「3大漏財星座」：獅子座大方過頭、射手座衝動是魔鬼

▲▼星座,漏財,獅子,射手,天秤,衝動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本占星分析3大易漏財星座：了解天生消費傾向，才能找回理財平衡感。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

金錢的流向，往往與個人的價值觀及行為習慣息息相關。許多人常發現自己莫名其妙就增加了開支，這或許不單純只是揮霍，而是對於「金錢處理感」過於隨性。占星專家指出，星座的特質也會反映在與金錢的距離感上。日本網站《Trill》近期分析了天生容易漏財、花錢如流水的「3大星座」，透過了解自身的理財傾向，將有助於重新梳理財務狀況，讓荷包不再弱不禁風。

太陽般慷慨、樂於分享財富的「獅子座」

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅子座的人天生擁有大膽享受生活的能量。這份開朗雖然能感染周遭、帶來正向力量，但在金錢流向方面也顯得格外豪爽。他們不僅對自己大方，為了讓身邊的人開心，花錢更是毫不手軟；無論是請客吃飯，或是為了炒熱氣氛而主動買單，這類場景屢見不鮮。然而，這種過度的慷慨若持續下去，荷包的負擔必然隨之加重。請記得，真正的富足在於「給予」與「守成」之間的平衡，建立為自己留點餘裕的意識至關重要。

追求美感與生活品質、不知不覺花掉錢的「天秤座」

天秤座的人對於將生活打理得精緻優雅有著極高追求。由於他們非常看重空間的舒適感與高品質的體驗，因此對於花錢這件事往往沒什麼抵抗力。為了享受愉快的時光，在與朋友聚餐或購物上的支出自然容易增加。雖然這樣的價值觀能豐富人生，但仍需具備整理財務流向的意識。金錢在使用的當下固然能產生快樂，但「儲蓄」則是守護未來的力量。若能同時兼顧享受當下與長遠規劃，金錢的循環將會更加穩定。

受冒險衝動驅使、比起未來更選當下的「射手座」

射手座的人是典型的行動派，常被好奇心牽著走。一旦遇到新奇的體驗或學習機會，便會毫不猶豫地投入。這種自由奔放的態度固然迷人，但也容易導致衝動消費。因為在感興趣的瞬間就想採取行動，往往會把理財規劃拋諸後。此外，由於射手座傾向於追求即時的效果，對於需要長時間累積的儲蓄較難保持專注。若想發揮原有的行動力來理財，建議設定具體的短期小目標。透過建立短期的儲蓄計劃，金錢的流向便能自然而然地步入正軌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳綺貞贏了！遭控6罪「全不起訴」
拿出膽識來！川普喊話油輪通行：沒什麼好怕的
票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」
直擊／李泳知抵高雄穿拖鞋！停留10分鐘簽名、熱情狂聊天
直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪
楊寶楨無預警請辭　正式離開市府

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消基會抽查25款泥膜　希臘品牌「APIVITA」重金屬砷超標

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

乾冷型冷氣團來了！一票人遇「1狀況」超崩潰：以為自己在日本

荷包總是空空？日本占星點名「3大漏財星座」：獅子座大方過頭、射手座衝動是魔鬼

平價服飾品牌NU V「併入NET」　官網5月關閉！網嘆可惜：CP值爆表

MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封鎖

總獎金80萬！全國最大學生創客松「MakeNTU 」5月登場

高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來？ 律師:恐觸竊盜罪

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

消基會抽查25款泥膜　希臘品牌「APIVITA」重金屬砷超標

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

乾冷型冷氣團來了！一票人遇「1狀況」超崩潰：以為自己在日本

荷包總是空空？日本占星點名「3大漏財星座」：獅子座大方過頭、射手座衝動是魔鬼

平價服飾品牌NU V「併入NET」　官網5月關閉！網嘆可惜：CP值爆表

MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封鎖

總獎金80萬！全國最大學生創客松「MakeNTU 」5月登場

高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來？ 律師:恐觸竊盜罪

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

選大馬路還是巷弄？台北「臨路住宅」單價最多高逾兩成

為何歐美居家看起來更有質感？不是裝潢貴　靠這3關鍵

中越「3＋3」戰略對話　王毅、王小洪、董軍將應邀赴越南出席

2025年前三季《房地合一2.0》短期交易占比創上路以來新低

韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

陳綺貞贏了！遭前男友鍾成虎控告6罪「全不起訴」：真相終究大白

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

香鷄城回歸「西門外帶店」開賣　頭香從桃園提前4小時來排

全球前五大企業級SSD去年Q4營收季增逾50%　SK海力士成長居冠

【嬰：把我塞回去】再過1萬天你就要繳房貸囉！　叔叔教嫩嬰提早面對現實

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

更多熱門

相關新聞

容易愛上「大齡男子」的星座女！

容易愛上「大齡男子」的星座女！

在感情世界裡，有些女生特別容易被成熟穩重的「大齡男子」吸引，相較於同齡男生的衝動與不穩定，她們更欣賞年長男性的沉穩、人生閱歷與安全感，不僅能從對方身上獲得指引，也享受被照顧與被理解的感覺，以下就盤點三個最容易與年長男性談戀愛的星座女性。

醉男闖保護區放出6頭獅子　慘被圍攻

醉男闖保護區放出6頭獅子　慘被圍攻

戀愛最沒安全感星座Top 3！

戀愛最沒安全感星座Top 3！

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

最容易對前任心軟回頭星座Top ３

最容易對前任心軟回頭星座Top ３

關鍵字：

星座漏財獅子射手天秤衝動

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面