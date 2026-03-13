荷包總是空空？日本占星點名「3大漏財星座」：獅子座大方過頭、射手座衝動是魔鬼

▲日本占星分析3大易漏財星座：了解天生消費傾向，才能找回理財平衡感。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

金錢的流向，往往與個人的價值觀及行為習慣息息相關。許多人常發現自己莫名其妙就增加了開支，這或許不單純只是揮霍，而是對於「金錢處理感」過於隨性。占星專家指出，星座的特質也會反映在與金錢的距離感上。日本網站《Trill》近期分析了天生容易漏財、花錢如流水的「3大星座」，透過了解自身的理財傾向，將有助於重新梳理財務狀況，讓荷包不再弱不禁風。

太陽般慷慨、樂於分享財富的「獅子座」

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅子座的人天生擁有大膽享受生活的能量。這份開朗雖然能感染周遭、帶來正向力量，但在金錢流向方面也顯得格外豪爽。他們不僅對自己大方，為了讓身邊的人開心，花錢更是毫不手軟；無論是請客吃飯，或是為了炒熱氣氛而主動買單，這類場景屢見不鮮。然而，這種過度的慷慨若持續下去，荷包的負擔必然隨之加重。請記得，真正的富足在於「給予」與「守成」之間的平衡，建立為自己留點餘裕的意識至關重要。

追求美感與生活品質、不知不覺花掉錢的「天秤座」

天秤座的人對於將生活打理得精緻優雅有著極高追求。由於他們非常看重空間的舒適感與高品質的體驗，因此對於花錢這件事往往沒什麼抵抗力。為了享受愉快的時光，在與朋友聚餐或購物上的支出自然容易增加。雖然這樣的價值觀能豐富人生，但仍需具備整理財務流向的意識。金錢在使用的當下固然能產生快樂，但「儲蓄」則是守護未來的力量。若能同時兼顧享受當下與長遠規劃，金錢的循環將會更加穩定。

受冒險衝動驅使、比起未來更選當下的「射手座」

射手座的人是典型的行動派，常被好奇心牽著走。一旦遇到新奇的體驗或學習機會，便會毫不猶豫地投入。這種自由奔放的態度固然迷人，但也容易導致衝動消費。因為在感興趣的瞬間就想採取行動，往往會把理財規劃拋諸後。此外，由於射手座傾向於追求即時的效果，對於需要長時間累積的儲蓄較難保持專注。若想發揮原有的行動力來理財，建議設定具體的短期小目標。透過建立短期的儲蓄計劃，金錢的流向便能自然而然地步入正軌。