PO高虹安合照！楊寶楨無預警「登出風城」　請辭竹市府發言人

▲新竹市政府發言人楊寶楨宣布將於3月16日離開市府，返回台中發展。（圖／翻攝自Facebook／楊寶楨Christina）

記者葉品辰／新竹報導

曾任民眾黨發言人的楊寶楨，去年6月才接任新竹市政府發言人，不料任職僅約9個月，她今(13日)突然在臉書宣布，自己已完成離職程序，將於3月16日正式離開市府，並透露未來將返回台中發展，引發外界關注。

楊寶楨在臉書發文表示，「謝謝風城竹市的美好，我即將登出這座城市」，並透露自己已跑完相關程序，將在3月16日正式從新竹市政府離職。她同時感謝高虹安市長與邱臣遠副市長，讓她有機會到市府服務，負責市政宣傳，也在公務體系中累積不少歷練。

談到未來規劃，楊寶楨表示自己將返鄉回到台中，「家人在哪，家鄉就在那」，也期待未來有機會為家鄉服務。貼文曝光後，不少網友湧入留言替她加油，甚至有人喊話「台中需要戰力」、「台中優質議員準備誕生」，替她未來政治發展打氣。對此，高虹安也親自留言表示，「這段時間辛苦了！謝謝妳在新竹市府期間對市政宣傳的付出與專業」，雖然感到不捨，但仍祝福她回到家鄉後能繼續發光發熱。

楊寶楨過去曾任民眾黨立法院黨團副主任及發言人，並於2024年2月請辭黨團職務，當時表示希望暫時休息並多陪伴家人。之後她曾擔任基隆政策推廣大使，並在去年6月2日正式接任新竹市政府發言人，如今任職約9個月後宣布離職，未來動向備受關注。