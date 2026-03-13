南投市清潔隊廢床墊暫存區起火！狂燒11小時　警消出動75人灌救

▲南投市清潔隊廢棄床墊暫存區12日上午11時許傳出火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投市清潔隊廢棄床墊暫存區昨(12日)上午11時31分傳出火警，警消獲報後立即出動16車、75人前往搶救，惟因現場火勢猛烈且濃煙密布，一時間無法撲滅火勢，警消因此先採取週界防護戰術限制火勢蔓延，待支援單位陸續到場後再逐步進行滅火，最終火勢於晚間10時許撲滅，總燃燒面積約為500平方公尺，現場燒毀堆高機1部，初估損失約新台幣5萬元。詳細起火原因尚待釐清。

警消接獲火警通報後，立即派遣第一大隊、南投、鳳鳴、中興、草屯、碧興、名間、松柏嶺及竹山分隊等單位，出動消防車輛16輛，警消30人、義消45人前往現場搶救。警消抵達時發現，現場因囤放大量報廢床墊，火勢極其猛烈且濃煙密布，甚至波及鄰近的公墓區域。指揮官立即採取「週界防護」戰術，先行架設水線攔截火勢，防止火舌持續向外擴散，待支援單位陸續到場後，再針對垃圾場周圍遭波及之公墓等區域進行滅火戰術。

由於燃燒區域堆放大量易燃性床墊及資源回收物，清潔隊緊急調派挖土機開挖及移置作業，並搭配消防水線灌救，逐步控制火勢，最終於晚間10時許將火勢撲滅，初估總燃燒面積約為500平方公尺，現場燒毀堆高機1部，損失約新台幣5萬元，所幸並無造成人員受傷。至於詳細起火原因，仍有待警方與火調科進一步調查釐清。