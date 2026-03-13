　
民生消費

吸納北士科外溢 「光全御苑」　日系隔震工法切入宜居3房

▲▼AI,輝達,NVIDIA,光全御苑,竹圍,海悅。（圖／海悅廣告提供）

▲輝達NVIDIA進駐北士科引爆AI廊帶效應，「光全御苑」站穩科技軸心。

【企劃特輯】

隨著全球AI浪潮重塑產業格局，大台北發展重心也正經歷翻轉，這條由北士科為首，延伸至關渡、竹圍的「AI科技廊帶」，已成為北台灣極具動能的發展軸線，在這場產業競賽中，座落於廊帶關鍵地段的竹圍商圈，憑藉著合理的房價基期優勢，以及「一站進北市」的極速交通機能吸引菁英客層，近期尤以導入日系隔震技術、強調安全規格的「光全御苑」更是自住客群鎖定的指標。

被譽為北市最後科技處女地的北士科，自龍頭輝達（NVIDIA）正式簽約進駐後，聚落效應迅速發酵，更傳出輝達有意持續加碼擴張第二總部，打造全球AI研發重鎮，緊隨其後的關渡科技園區，由和碩領軍的產業鏈，加上竹圍的華碩AI雲創園區等共同交織出強大磁吸力，這股由AI巨頭引領的紅利，不僅帶動產值噴發，更吸引大量高收入科技菁英向紅線捷運沿線移居，尋找最具生活效率的居住棲點。
 

▲▼AI,輝達,NVIDIA,光全御苑,竹圍,海悅。（圖／海悅廣告提供）
▲「光全御苑」捷運竹圍站400米一站進北市，15分鐘對接北士科。

地段價值在於不可複製的交通機能，「光全御苑」距捷運竹圍站僅約400公尺，一站進北市，紅線橫跨北投、中山、台北車站及信義計劃區，對於在科技園區工作的菁英而言，約15分鐘車程即可抵達北士科或關渡核心，在生活機能方面，竹圍商圈展現了極其成熟的機能，基地位處民族路商圈，生活機能滿載，加上馬偕醫院的完善醫療資源，「走出家門即繁華、轉身回家即寧靜」的氛圍，是許多新興重劃區難以比擬的生活底蘊。

在成熟飽和一地難求的竹圍商圈核心，光全建設成功整合出「光全御苑」1500坪大基地，22層樓高的鋼骨地標拔地而起，為了構築足以承載百年的安全基準，重金禮聘曾參與「仁愛帝寶」等頂級豪宅結構設計的日本權威—「日商織本構造設計」，對於結構安全的執著，源於對居住者生命的最高承諾。
 

▲▼AI,輝達,NVIDIA,光全御苑,竹圍,海悅。（圖／海悅廣告提供）
▲「光全御苑」均質規劃純3房，在1500坪地標中落實生活願景。

安全是建築的靈魂，光全建設特別為全案導入日本Bridgestone隔震系統，這套系統能主動化解強震動能，除了大幅降低室內搖晃感，更預防建築結構因震動產生之損害，從根本守護室內昂貴裝修與家人的生活空間。產品規劃上，「光全御苑」精準鎖定34~45坪均質3房，在目前一味追求極小化坪效的房市中，顯得極其純粹，合理的生活尺度，讓居住氛圍回歸單純。

結合AI廊道的發展遠景、捷運淡水信義線的機能優勢，以及日系隔震工法的結構性能，「光全御苑」為講求效率與安全的現代家庭，在1500坪的規模基地中實踐了資產價值與生活質感並進的居住願景。

建案基本資料
投資興建：光全建設股份有限公司
建築代銷：海悅機構-海悅廣告股份有限公司
接待中心：新北市淡水區民族路60號
基地位置：新北市淡水區民族路與民族路65巷交叉口
坪數規劃：34-45坪
貴賓專線：02-28095588
官方網站：https://go.hiyes.tw/8tl2fw

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

