竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

▲新竹市女童軍會今(13)日上午舉行115年「女童軍222懷念日大會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年2月22日為女童軍世界懷念日(World Thinking Day)，今(115)年適逢世界懷念日100週年，世界女童軍總會特別將2026年懷念日主題訂為「Our Friendship 我們的友誼」，象徵全球女童軍之間跨越國界的連結與情誼。新竹市政府教育處表示，新竹市女童軍會今(13)日上午舉行115年「女童軍222懷念日大會」，由新竹市長高虹安與秘書長張治祥共同出席，與近200位各校校長、團長及女童軍齊聚一堂，共同慶祝這項具有意義的百年紀念日，現場氣氛熱烈，充分展現女童軍活潑熱情的精神。

高虹安表示，今年適逢女童軍世界懷念日222週年，同時也是重要的百周年里程碑，格外具有意義。透過活動回顧女童軍運動的發展歷程與精神傳承，讓大家更深刻體會女童軍長久以來在品格教育與團隊培養上的重要價值。此外，特別表達對已故曾蘭香老師的追思與感念，曾老師一生投入童軍運動，帶領大家參與許多重要活動，對女童軍發展貢獻良多，她「將熱愛化為行動」的精神，也將持續成為女童軍學習與傳承的重要榜樣。

張治祥表示，市府特別感謝各校（團）長期推展女童軍教育與相關活動，透過多元的女童軍訓練與活動，鼓勵青少年培養正當休閒興趣，並培育具備領導力的優秀女童軍青年領袖，同時積極參與社區發展與服務工作。藉由「做中學、學中做」的學習歷程，引導女孩們覺察自身具備參與社會與關懷世界的潛力與責任。她也期勉在場的女童軍們，都能成為勇敢、自信、閃閃發光的女孩，讓自己的聲音被看見、被傾聽、被信任，進而為世界帶來正向力量。

教育處表示，女童軍透過持續參與各項活動，能深入探索身為女童軍的意義，並以全球視野認識女童軍運動的精神與價值。「222懷念日」作為全球女童軍共同紀念的重要日子，至今已延續100年，象徵跨越城市與國界的深厚情誼，串聯起彼此之間珍貴的友誼。女童軍的精神不僅在於服務與自我成長，更蘊含著陪伴與連結的力量。活動中，張治祥秘書長也勉勵在場女童軍，透過參與女童軍活動學習健康互動與建立正向友誼，理解其在生活各個面向的重要性，並期許大家以笑容與行動讓世界看見女童軍的精神，讓友誼的力量與世界同行。

教育處說明，懷念日大會結束後，首先登場的是女性議題講座。女童軍運動作為全球最大的女孩與青年婦女組織，世界女童軍總會(WAGGGS) 百餘年來持續致力於培力女孩與青年女性發揮潛能，成為負責任的世界公民，並鼓勵她們勇於發聲，關注影響年輕女性的重要議題；下午則安排氣球手作體驗與活力舞蹈課程，透過多元有趣的活動，讓女孩們在一整天的行程中發揮創意、充實心靈，也在動態課程中展現青春活力。

教育處補充，特別感謝新科國中用心規劃精彩豐富的活動日程，以及女童軍總會的協助，讓此次活動順利圓滿完成；同時也感謝各校女童軍熱情參與「222懷念日」活動。期盼所有與會女童軍持續秉持女童軍精神，將所學回饋社會，在未來的人生道路上發光發熱，創造屬於自己的精彩與不凡。