　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

▲新竹市女童軍會今(13)日上午舉行115年「女童軍222懷念日大會」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市女童軍會今(13)日上午舉行115年「女童軍222懷念日大會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年2月22日為女童軍世界懷念日(World Thinking Day)，今(115)年適逢世界懷念日100週年，世界女童軍總會特別將2026年懷念日主題訂為「Our Friendship 我們的友誼」，象徵全球女童軍之間跨越國界的連結與情誼。新竹市政府教育處表示，新竹市女童軍會今(13)日上午舉行115年「女童軍222懷念日大會」，由新竹市長高虹安與秘書長張治祥共同出席，與近200位各校校長、團長及女童軍齊聚一堂，共同慶祝這項具有意義的百年紀念日，現場氣氛熱烈，充分展現女童軍活潑熱情的精神。

高虹安表示，今年適逢女童軍世界懷念日222週年，同時也是重要的百周年里程碑，格外具有意義。透過活動回顧女童軍運動的發展歷程與精神傳承，讓大家更深刻體會女童軍長久以來在品格教育與團隊培養上的重要價值。此外，特別表達對已故曾蘭香老師的追思與感念，曾老師一生投入童軍運動，帶領大家參與許多重要活動，對女童軍發展貢獻良多，她「將熱愛化為行動」的精神，也將持續成為女童軍學習與傳承的重要榜樣。

張治祥表示，市府特別感謝各校（團）長期推展女童軍教育與相關活動，透過多元的女童軍訓練與活動，鼓勵青少年培養正當休閒興趣，並培育具備領導力的優秀女童軍青年領袖，同時積極參與社區發展與服務工作。藉由「做中學、學中做」的學習歷程，引導女孩們覺察自身具備參與社會與關懷世界的潛力與責任。她也期勉在場的女童軍們，都能成為勇敢、自信、閃閃發光的女孩，讓自己的聲音被看見、被傾聽、被信任，進而為世界帶來正向力量。

教育處表示，女童軍透過持續參與各項活動，能深入探索身為女童軍的意義，並以全球視野認識女童軍運動的精神與價值。「222懷念日」作為全球女童軍共同紀念的重要日子，至今已延續100年，象徵跨越城市與國界的深厚情誼，串聯起彼此之間珍貴的友誼。女童軍的精神不僅在於服務與自我成長，更蘊含著陪伴與連結的力量。活動中，張治祥秘書長也勉勵在場女童軍，透過參與女童軍活動學習健康互動與建立正向友誼，理解其在生活各個面向的重要性，並期許大家以笑容與行動讓世界看見女童軍的精神，讓友誼的力量與世界同行。

教育處說明，懷念日大會結束後，首先登場的是女性議題講座。女童軍運動作為全球最大的女孩與青年婦女組織，世界女童軍總會(WAGGGS) 百餘年來持續致力於培力女孩與青年女性發揮潛能，成為負責任的世界公民，並鼓勵她們勇於發聲，關注影響年輕女性的重要議題；下午則安排氣球手作體驗與活力舞蹈課程，透過多元有趣的活動，讓女孩們在一整天的行程中發揮創意、充實心靈，也在動態課程中展現青春活力。

教育處補充，特別感謝新科國中用心規劃精彩豐富的活動日程，以及女童軍總會的協助，讓此次活動順利圓滿完成；同時也感謝各校女童軍熱情參與「222懷念日」活動。期盼所有與會女童軍持續秉持女童軍精神，將所學回饋社會，在未來的人生道路上發光發熱，創造屬於自己的精彩與不凡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

【不請自來？】機車半夜撞告別式會場　2人滾進靈堂...網酸：急著去上香

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」訪視台南淺山看見山區翻轉契機

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

更多熱門

相關新聞

竹市府率隊前進東京食品展

竹市府率隊前進東京食品展

2026東京國際食品展圓滿落幕，新竹市政府攜手4家在地優質食品品牌共同參展，成功將新竹特色美食推向國際舞台，也為在地食品產業拓展海外市場開啟新契機。新竹市政府產發處表示，展會期間，竹市展區吸引來自日本、韓國、新加坡及阿聯酋等地的經銷商與專業買家駐足交流，對竹市米粉、摃丸、「或者OR」及香草產品展現高度興趣。透過產品試吃、品牌介紹及商務洽談等活動，現場互動熱絡，充分展現竹市美食的特色與國際市場潛力。

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

2026竹市兒藝節倒數

2026竹市兒藝節倒數

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面