7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

▲7-ELEVEN「國際早餐日」優惠，上百款組合特價。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN 推出多項優惠，即日起至4月14日提供上百款早餐組合，指定御飯糰搭配統一麥香奶茶只要39元。3月17日至3月24日在「OPENPOINT行動隨時取」同步祭出CITY系列飲品優惠，包括特大厚乳拿鐵、特大濃萃美式「買8送6」。全家也持續推動「早點來全家」餐餐超值配，提供49元、59元、69元、79元四種組合。

▲指定御飯糰（肉鬆或雙蔬鮪魚）搭配統一麥香奶茶375ml，只要39元。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 表示，門市早餐選擇涵蓋三明治、麵包、飯糰、熱壓土司到漢堡、包子等多樣餐點，搭配指定飲料或CITY CAFE，可享45元至95元組合優惠。業者觀察會員消費輪廓，早餐客群主要分為偏好清爽輕食的「輕量型早餐族」，以及喜歡飯糰、漢堡等較有飽足感餐點的「飽足型早餐族」。

▲7-ELEVEN 推出國際早餐日優惠。（圖／業者提供）

針對輕量型早餐族，推薦新品「燻雞總匯鮮蔬三明治」，口感清爽；飽足型早餐族則可選擇飯糰與漢堡類商品，包括「阜杭豆漿飯糰」、「麻油雞飯糰」、「晶英府城肉燥米糕飯糰」、「吉士豬肉堡加蛋」等。3月18日起門市也推出新品「塔塔香炸鱈魚堡」，以特調塔塔醬搭配進口鱈魚排，口感鮮嫩。

此外，部分門市限定販售「熱壓土司」，現點現壓提供熱騰騰口感，另有「獨饗薄皮黃金煎餃」、「牛角燒肉米漢堡」等多元餐點。

▲蔬食品牌「天素地蔬」也推出新品。（圖／業者提供）

因應健康飲食趨勢，蔬食品牌「天素地蔬」也推出「野菇炊飯飯糰」、「古早味香菇竹筍粥」等蔬食早餐；另有「金黃起司香鬆蛋三明治」、「黃金紫玉地瓜三明治」，使用台農57號黃金地瓜與73號紫芋地瓜製作。

補充蛋白質方面，7-ELEVEN也推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的新品「育誠好蘊鐵蛋」，單顆獨立包裝方便攜帶食用，由台中品牌育誠蛋品製作。

●7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」優惠（3月17日～3月24日）：

・CITY CAFE特大厚乳拿鐵 買8送6（每日限量2萬組）

・CITY CAFE特大濃萃美式 買8送6（每日限量2萬組）

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵 買8送4（每日限量2萬組）

・CITY CAFE珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶 任選買8送4（5萬組）

・CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶／梔子花奶青 任選買8送4（5萬組）

・CITY CAFE大杯燕麥拿鐵 買8送4（5萬組）

●國際早餐日指定三明治組合：

・CITY CAFE大杯拿鐵3杯＋49元指定三明治3個 220元（1萬組）

・CITY CAFE大杯美式3杯＋49元指定三明治3個 200元（1萬組）

指定三明治口味：焗烤雙起司鮪魚、鮪魚洋芋糖心蛋、起司四合奏（依門市實際供應為準）。

▲▼7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」3月17日～3月24日優惠。（圖／業者提供）

★全家

●早餐組合優惠49元到79元

全家便利商店持續推動「早點來全家」早餐優惠，提供49元、59元、69元、79元四種組合，主食涵蓋金飯糰、匠土司、漢堡，以及熟食區夯番薯、蒸雙色玉米與生鮮水果等，搭配仙女紅茶、咖啡等飲品。依內部銷售數據觀察，咖啡、鮮奶與豆漿為最受歡迎的搭購飲品前三名。

▲全家持續推早餐優惠「早點來全家」，提供49元到79元組合。（圖／業者提供）



●午晚餐組合價99元、109元

看準外食價格持續上漲，全家除了早餐，也推出「全家超級配」擴大到午餐、晚餐，都有餐促組合優惠，精選超過70款熱銷主食，搭配700ml大容量茶飲，打造超過400種餐促組合，「最低99元」即可享有主餐加飲料的套餐，主打「百元有找」的高CP值搭餐選擇。

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

「全家超級配」一次集結70多款飯麵主食、6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，變化出超過400種組合，推出「99元」與「109元」兩種套餐價。以「原價89元義大利麵＋30元茶飲」為例，原價119元的組合，優惠價只要99元，最高可現省20元，讓消費者百元內就能吃一餐。

▲「全家超級配」主餐搭飲料，有99元、109元組合。（圖／業者提供）

主食部分包含多款熱銷鮮食，例如：鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、「健康志向」健身G肉餐盒、金咖哩果香甘口咖哩飯，以及自有品牌「uno pasta」義大利麵系列等人氣商品。