國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

感染30天死亡！英4款濕紙巾藏致命細菌　當局建議立即停用丟棄

▲▼ 濕紙巾。（示意圖／VCG）

▲當局呼籲民眾檢查家中藥箱，一旦發現問題產品應丟棄，建議在任何情況下都不要使用。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國衛生安全局（UKHSA）和藥品暨健康產品管理局（MHRA）發出警告稱，4款濕紙巾含有潛在致命細菌，全英已累計62起感染病例，造成6人死亡。當局呼籲民眾檢查家中藥箱，一旦發現問題產品應該立即停止使用，並將其當作垃圾處理。

劍橋新聞、太陽報等報導，英國衛生安全局12日表示有在特定濕紙巾產品中發現「伯克氏菌」，雖然這種細菌通常不會對健康群眾造成危害，但對於免疫力低下、患有囊性纖維化等疾病患者或居家使用靜脈注射者風險較高。

根據調查，自2018年至2026年2月，英國已出現59起感染病例，部分患者病情嚴重需要住院治療，至今仍有少數零星病例出現。死亡案例至今已6起，患者在感染30天內死亡。

目前無證據顯示該細菌會在人與人之間傳播。藥品暨健康產品管理局已在2025年7月通知零售商撤下相關商品，但擔憂民眾家中仍有部分庫存；這4款濕紙巾品牌分別是ValueAid、Microsafe、Steroplast Sterowipe與Reliwipe。

伯克氏菌感染的症狀依部位、嚴重程度而異，傷口感染可能出現患部紅腫、流膿及疼痛加劇等，若經由靜脈注射感染，打針處可能出現紅腫疼痛或發燒畏寒，更嚴重的情況還可能出現血液感染。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

