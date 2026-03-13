　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸商務部回應美國「301調查」：狹隘定義，貼產能過剩標籤

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）根據《1974年貿易法》第301(b)條，正式對60個國家及地區經濟體啟動調查，包括中國大陸、台灣、日本、南韓、歐盟、墨西哥等均入列。對於美國以「產能過剩」為由提起的「301調查」，大陸商務部今（13）日回應稱，「301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世貿組織專家組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。」

大陸商務部發言人表示，對於「產能過剩論」已經多次闡明立場，「世界經濟早已成為不可分割的一個整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。」

大陸商務部發言人指出，「如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為產能過剩，貼上所謂過剩的標籤，更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在產能過剩進行單方面認定，並採取單邊限制措施。」

大陸商務部發言人提到，「美方又以『未禁止進口強迫勞動產品』為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中方正在進行分析評估。」

大陸商務部發言人強調，敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來，「中方將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。」

03/11 全台詐欺最新數據

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

