竹市府率隊前進東京食品展　成功拓展海外市場商

▲活動成果現場嘉賓與品牌大使千田愛紗及新竹市政府團隊大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2026東京國際食品展圓滿落幕，新竹市政府攜手4家在地優質食品品牌共同參展，成功將新竹特色美食推向國際舞台，也為在地食品產業拓展海外市場開啟新契機。新竹市政府產發處表示，展會期間，竹市展區吸引來自日本、韓國、新加坡及阿聯酋等地的經銷商與專業買家駐足交流，對竹市米粉、摃丸、「或者OR」及香草產品展現高度興趣。透過產品試吃、品牌介紹及商務洽談等活動，現場互動熱絡，充分展現竹市美食的特色與國際市場潛力。

新竹市長高虹安表示，東京國際食品展為亞洲重要的食品專業展會之一，每年吸引全球食品產業鏈的專業買家參與。此次參展不僅提升竹市美食品牌的國際能見度，更讓業者直接接觸海外市場、掌握國際消費趨勢。展覽期間，竹市食品業者與多家日本通路商及進口商深入交流，了解當地市場的消費需求與口味偏好，並就產品特色、包裝設計及通路合作等面向交換意見，為未來拓展國際市場奠定良好基礎。

高虹安強調，「我們希望未來提到竹市，人們不僅想到科技，更能聯想到這裡的美食與職人精神。」她指出，竹市擁有深厚的食品文化底蘊與創新能量，市府未來也將持續與在地業者攜手合作，讓竹市的美味從日本出發、飄香世界，逐步提升竹市美食在國際市場的能見度。

產發處長嚴翊琦表示，此次參展成果亮眼。其中「華品貢丸」推出的真空料理包產品在展會上備受矚目，吸引日本大型連鎖通路、新加坡食品貿易公司及阿聯酋進口商洽談合作，業者也與日本代理商簽署合作備忘錄(MOU)，未來將透過當地經銷通路拓展日本市場，並持續與其他國際買家洽談合作模式，推動產品走向全球。

嚴翊琦也指出，「或者OR」品牌產品同樣受到海外買家青睞，品牌正積極探索不同市場的多元應用。展會現場更推出「竹市米粉搭配或者安醬」的創意吃法，將傳統食材與現代調味結合，不僅提升產品附加價值，也展現品牌創新力。此外，竹市米粉的傳統製程與獨特口感，以及無菌沖泡杯的無添加、天然風乾特性，只需熱水即可快速享用，兼具便利與美味，獲得多國買家肯定，展現良好市場競爭力。

嚴翊琦表示，此次參展不僅是產品推廣，更象徵竹市食品品牌邁向國際化的重要里程碑。未來市府將持續協助業者拓展海外市場，包括媒合國際買家、參與海外展會，以及提供品牌行銷與市場分析等資源，協助竹市食品穩健拓展國際版圖。

產發處補充，東京食品展的成功參展，為竹市食品業者開啟嶄新的國際視野，也讓更多海外消費者認識竹市的特色美味。未來市府將持續推動食品產業升級，鼓勵業者參與更多國際展會，並透過跨國合作與數位行銷，讓竹市美食品牌走向更廣闊的國際市場。