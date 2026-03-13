　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府率隊前進東京食品展　成功拓展海外市場商

▲活動成果現場嘉賓與品牌大使千田愛紗及新竹市政府團隊大合影。（圖／新竹市政府提供）

▲活動成果現場嘉賓與品牌大使千田愛紗及新竹市政府團隊大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2026東京國際食品展圓滿落幕，新竹市政府攜手4家在地優質食品品牌共同參展，成功將新竹特色美食推向國際舞台，也為在地食品產業拓展海外市場開啟新契機。新竹市政府產發處表示，展會期間，竹市展區吸引來自日本、韓國、新加坡及阿聯酋等地的經銷商與專業買家駐足交流，對竹市米粉、摃丸、「或者OR」及香草產品展現高度興趣。透過產品試吃、品牌介紹及商務洽談等活動，現場互動熱絡，充分展現竹市美食的特色與國際市場潛力。

新竹市長高虹安表示，東京國際食品展為亞洲重要的食品專業展會之一，每年吸引全球食品產業鏈的專業買家參與。此次參展不僅提升竹市美食品牌的國際能見度，更讓業者直接接觸海外市場、掌握國際消費趨勢。展覽期間，竹市食品業者與多家日本通路商及進口商深入交流，了解當地市場的消費需求與口味偏好，並就產品特色、包裝設計及通路合作等面向交換意見，為未來拓展國際市場奠定良好基礎。

高虹安強調，「我們希望未來提到竹市，人們不僅想到科技，更能聯想到這裡的美食與職人精神。」她指出，竹市擁有深厚的食品文化底蘊與創新能量，市府未來也將持續與在地業者攜手合作，讓竹市的美味從日本出發、飄香世界，逐步提升竹市美食在國際市場的能見度。

產發處長嚴翊琦表示，此次參展成果亮眼。其中「華品貢丸」推出的真空料理包產品在展會上備受矚目，吸引日本大型連鎖通路、新加坡食品貿易公司及阿聯酋進口商洽談合作，業者也與日本代理商簽署合作備忘錄(MOU)，未來將透過當地經銷通路拓展日本市場，並持續與其他國際買家洽談合作模式，推動產品走向全球。

嚴翊琦也指出，「或者OR」品牌產品同樣受到海外買家青睞，品牌正積極探索不同市場的多元應用。展會現場更推出「竹市米粉搭配或者安醬」的創意吃法，將傳統食材與現代調味結合，不僅提升產品附加價值，也展現品牌創新力。此外，竹市米粉的傳統製程與獨特口感，以及無菌沖泡杯的無添加、天然風乾特性，只需熱水即可快速享用，兼具便利與美味，獲得多國買家肯定，展現良好市場競爭力。

嚴翊琦表示，此次參展不僅是產品推廣，更象徵竹市食品品牌邁向國際化的重要里程碑。未來市府將持續協助業者拓展海外市場，包括媒合國際買家、參與海外展會，以及提供品牌行銷與市場分析等資源，協助竹市食品穩健拓展國際版圖。

產發處補充，東京食品展的成功參展，為竹市食品業者開啟嶄新的國際視野，也讓更多海外消費者認識竹市的特色美味。未來市府將持續推動食品產業升級，鼓勵業者參與更多國際展會，並透過跨國合作與數位行銷，讓竹市美食品牌走向更廣闊的國際市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是日本撞人族！母女逛超商「遭連續衝撞」　包包狠砸女童臉部
偷鄰居狗狗...宰來吃掉　阿北認了6度犯案
三媽臭臭鍋宣布　全品項漲價
快訊／保二離職警一下車就狂奔！　全場傻眼
聯電股東會紀念品公開了　外觀曝光
快訊／國道重大事故撞一團　轎車遭壓爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

竹市府率隊前進東京食品展　成功拓展海外市場商

助光復災後經濟！大農大富3／15親子健走嘉年華　創意市集同步

台東車輛路口突拋錨　馬蘭警即時協助排除化解危機

南消安平消防隊全員出勤　深入高風險場所強化防火管理

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

成功分局兩幹部榮調新職　同仁歡送祝福再創佳績

台東警局長訪視大武分局　關心基層員警辦公環境

竹市府率隊前進東京食品展　成功拓展海外市場商

助光復災後經濟！大農大富3／15親子健走嘉年華　創意市集同步

台東車輛路口突拋錨　馬蘭警即時協助排除化解危機

南消安平消防隊全員出勤　深入高風險場所強化防火管理

朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

台東縣長率團拜會日本千葉縣廳　深化城市治理交流

助攻智慧教學！秀育企業捐贈台東國中小學1240台實物投影機

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

南消五大走進日照中心宣導防災　長者學會避難與用電安全

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

2026臺灣燈會嘉義人潮爆滿　警方助民眾找回停車位置

辭職又搬家！她住進「男友買的房」想幫分攤　網搖頭：成本很高了

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

【不請自來？】機車半夜撞告別式會場　2人滾進靈堂...網酸：急著去上香

地方熱門新聞

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

更多熱門

相關新聞

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

竹市議員劉康彥確定不連任　林士凱接棒上陣今完成黨內登記

本屆得票超過7千票的新竹市北區議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣。林士凱今（13日）完成民進黨黨內登記，他表示，盼能爭取北區議員提名，延續劉康彥勤走基層的服務精神，以及論述條理分明、積極解決問題的問政風格。

2026竹市兒藝節倒數

2026竹市兒藝節倒數

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

竹市核心進入新一輪發展節奏

竹市核心進入新一輪發展節奏

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面