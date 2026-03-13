嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」　川普籲油輪通行荷莫茲：拿出膽識來

▲川普對伊朗領導層發出最新威脅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日對伊朗領導層發出最新威脅，並且痛批這些人是「瘋狂的人渣」。他也呼籲各國油輪船員「拿出膽識」通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），宣稱已經擊沉所有伊朗船艦。

川普最新威脅「精神錯亂人渣」

《美聯社》報導，川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「伊朗海軍不復存在，空軍也已消失，飛彈、無人機等所有軍備正被摧毀殆盡，而他們的領導層已從地球表面上被抹除。」

川普批評，伊朗領導層「47年來在全世界殺害無辜民眾，而身為美國第47任總統的我，現在正在擊殺他們。能夠這麼做，是多麼大的榮耀。」他還警告，「看看這些瘋狂的人渣（deranged scumbags）今天會發生什麼事。」

▼數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

拿出膽識 呼籲通行荷莫茲海峽

川普在13日播出的《福斯新聞》專訪中，被問及油輪面臨危險的問題。他表示，油輪船員應該「穿越荷莫茲海峽並拿出膽識」，「沒什麼好怕的，他們沒有海軍了，我們已經擊沉他們所有的船艦。」

CNN指出，伊朗實際上已經封鎖荷莫茲海峽。英國海事貿易行動中心（UKMTO）統計，戰爭爆發2週以來，至少16艘油輪或貨船等船隻在荷莫茲海峽、阿拉伯灣及阿曼灣遇襲，造成至少1人死亡，38人獲救。

面對危機，航運業高層多次向美國海軍請求軍事護航，但五角大廈評估後認為風險過高，全數予以回絕。