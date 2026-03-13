左轉不讓直行車！女騎士被撞「機車撞成鐵球」　骨裂急送醫

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金湖鎮太湖路三段與三多路口於今（13）日上午7時51分許，發生一起汽機車碰撞事故，趙姓女子（63歲）駕駛自小客車左轉時，與對向直行機車相撞，造成張姓女騎士（38歲）受傷送醫，警方到場處理並排除交通狀況。

▲左轉未禮讓直行車，女騎士骨裂送醫。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

警方表示，趙姓女子當時駕駛銀色自用小客車，沿太湖路三段由中正公園往畜試所方向行駛，行經三多路口綠燈左轉時，與對向由張姓女子騎乘、直行通過路口的普通重型機車發生碰撞。事故造成張女右大腿骨裂，手腳及頭部多處擦挫傷，隨後送往衛福部金門醫院接受治療；趙姓駕駛則未受傷。

金湖分局指出，事故發生後警方立即趕抵現場，進行交通疏導並排除事故車輛，經對雙方駕駛進行酒測，初步排除酒後駕車情形，至於實際肇事原因與責任歸屬，目前仍由警方進一步調查釐清。

警方也提醒，用路人行經交岔路口時應減速慢行，並依路權先後通行；轉彎車應禮讓直行車先行，左方車輛應禮讓右方車輛。進入路口前應做好「減速」、「停」、「讓」等動作，以確保行車安全。若未依規定禮讓，將依道路交通管理處罰條例第45條規定，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。