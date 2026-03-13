　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈佛追蹤80年　發現幸福長壽的關鍵不是財富、也不是基因

▲▼哈佛,長壽,研究。（圖／pexels）

▲這項研究也不是在說「朋友越多越好」，而是強調「人際關係的品質」。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

想要活得長壽又幸福，關鍵到底是什麼？是基因、財富還是成功的事業？哈佛大學一項長達近80年的研究給出了令人意外的答案，真正影響健康與幸福的核心因素，其實是良好的人際關係！

這項被稱為「哈佛成人發展研究」的長期追蹤研究，始於1938年大蕭條時期。當時研究人員選擇268名哈佛大學二年級學生作為研究對象，希望透過長期觀察，找出「什麼樣的人生能讓人過得健康又快樂」，隨著時間推移，研究範圍逐漸擴大到參與者的家人與後代，目前追蹤人數已超過1300人，成為全球持續時間最長的人類生活研究之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊透過醫療紀錄、訪談與問卷等方式，長期觀察參與者在健康、婚姻、事業與心理狀態上的變化，結果發現，與家人、朋友與伴侶維持良好關係的人，往往更長壽、也更快樂。這項發現不僅出現在哈佛菁英學生身上，在來自波士頓貧困社區的研究對象中也呈現相同結果。

目前擔任研究主持人的麻省總醫院精神科醫師、哈佛醫學院精神病學教授羅伯特・瓦爾丁格指出：「最令人驚訝的發現是，人際關係對健康的影響非常強大。照顧好關係，其實也是一種照顧自己。」

研究指出，親密且穩定的人際關係比金錢或名聲更能預測一個人的幸福程度與健康狀況。甚至在部分分析中，人們在50歲時對人際關係的滿意度，比膽固醇數值更能預測晚年的健康狀況，瓦爾丁格在演講中也提到：「那些在50歲時對人際關係最滿意的人，到了80歲時往往也是最健康的人。」

研究同時顯示，人際關係的品質遠比數量更重要，即使有些夫妻一生中常爭吵，但只要在困難時能互相依靠，這段關係仍能對健康產生保護作用，相反地，若長期處於衝突或缺乏安全感的關係中，反而會加速身心退化。
研究團隊也發現幾個重要現象，包括孤獨感強烈的人壽命較短、擁有良好社交支持的人認知退化較慢，而穩定的婚姻或長期支持關係，則與健康老化高度相關，瓦爾丁格甚至形容：「孤獨是致命的，它對健康的危害程度幾乎不亞於吸煙或酗酒。」

研究人員最後提醒，健康老化並不是晚年才需要關心的事情，而是從年輕時就開始累積，良好的生活習慣固然重要，但與家人、朋友建立穩定而信任的關係，同樣是維持身心健康的重要關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

清明返鄉更方便！　台中—金門航線3／16開放訂位

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

哈佛追蹤80年　發現幸福長壽的關鍵不是財富、也不是基因

攔計程車「車程5分鐘」司機一路狂罵：早知道不載了！釣一票苦主

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

味全龍《奔龍而上》人氣湧現　3/14小龍女馬妹現身燈節現場

三媽臭臭鍋4/1漲價「全品項貴20元」　每鍋170元起跳

體諒男友月薪28K很少送禮！「1舉動」讓她看破了：只是不願花

一眼測出你的幸福感！日網瘋傳「直覺測驗」看透潛意識渴望

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

清明返鄉更方便！　台中—金門航線3／16開放訂位

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

哈佛追蹤80年　發現幸福長壽的關鍵不是財富、也不是基因

攔計程車「車程5分鐘」司機一路狂罵：早知道不載了！釣一票苦主

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

味全龍《奔龍而上》人氣湧現　3/14小龍女馬妹現身燈節現場

三媽臭臭鍋4/1漲價「全品項貴20元」　每鍋170元起跳

體諒男友月薪28K很少送禮！「1舉動」讓她看破了：只是不願花

一眼測出你的幸福感！日網瘋傳「直覺測驗」看透潛意識渴望

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

張秀卿想邀Selina當嘉賓！　搬出任爸任媽殺價：打五折XD

生活熱門新聞

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

更多熱門

相關新聞

芬蘭研究：女性「生2至3個」生理指標最健康

芬蘭研究：女性「生2至3個」生理指標最健康

結婚生子是人生大事，但孩子生越多真的「多子多福」嗎？芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）一項最新研究發現，生育子女的數量與女性的壽命及生理老化速度息息相關。研究指出，不論是「完全不生」或是「生超過平均值」的女性，生理老化速度都較快，壽命也相對縮短。

花蓮發現15.4米長須鯨屍　製作標本展示

花蓮發現15.4米長須鯨屍　製作標本展示

30歲後焦慮感加劇

30歲後焦慮感加劇

下班、上學通勤時間長很憂鬱

下班、上學通勤時間長很憂鬱

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

關鍵字：

哈佛長壽研究

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面