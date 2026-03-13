哈佛追蹤80年　發現幸福長壽的關鍵不是財富、也不是基因

▲這項研究也不是在說「朋友越多越好」，而是強調「人際關係的品質」。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

想要活得長壽又幸福，關鍵到底是什麼？是基因、財富還是成功的事業？哈佛大學一項長達近80年的研究給出了令人意外的答案，真正影響健康與幸福的核心因素，其實是良好的人際關係！

這項被稱為「哈佛成人發展研究」的長期追蹤研究，始於1938年大蕭條時期。當時研究人員選擇268名哈佛大學二年級學生作為研究對象，希望透過長期觀察，找出「什麼樣的人生能讓人過得健康又快樂」，隨著時間推移，研究範圍逐漸擴大到參與者的家人與後代，目前追蹤人數已超過1300人，成為全球持續時間最長的人類生活研究之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊透過醫療紀錄、訪談與問卷等方式，長期觀察參與者在健康、婚姻、事業與心理狀態上的變化，結果發現，與家人、朋友與伴侶維持良好關係的人，往往更長壽、也更快樂。這項發現不僅出現在哈佛菁英學生身上，在來自波士頓貧困社區的研究對象中也呈現相同結果。

目前擔任研究主持人的麻省總醫院精神科醫師、哈佛醫學院精神病學教授羅伯特・瓦爾丁格指出：「最令人驚訝的發現是，人際關係對健康的影響非常強大。照顧好關係，其實也是一種照顧自己。」

研究指出，親密且穩定的人際關係比金錢或名聲更能預測一個人的幸福程度與健康狀況。甚至在部分分析中，人們在50歲時對人際關係的滿意度，比膽固醇數值更能預測晚年的健康狀況，瓦爾丁格在演講中也提到：「那些在50歲時對人際關係最滿意的人，到了80歲時往往也是最健康的人。」

研究同時顯示，人際關係的品質遠比數量更重要，即使有些夫妻一生中常爭吵，但只要在困難時能互相依靠，這段關係仍能對健康產生保護作用，相反地，若長期處於衝突或缺乏安全感的關係中，反而會加速身心退化。

研究團隊也發現幾個重要現象，包括孤獨感強烈的人壽命較短、擁有良好社交支持的人認知退化較慢，而穩定的婚姻或長期支持關係，則與健康老化高度相關，瓦爾丁格甚至形容：「孤獨是致命的，它對健康的危害程度幾乎不亞於吸煙或酗酒。」

研究人員最後提醒，健康老化並不是晚年才需要關心的事情，而是從年輕時就開始累積，良好的生活習慣固然重要，但與家人、朋友建立穩定而信任的關係，同樣是維持身心健康的重要關鍵。