黃揚明：講私人行程有腦的都理解　卓榮泰一定要報公帳這就是公務

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前低調赴日觀賞經典賽，引發政壇討論。卓榮泰今（13日）公布相關單據，整趟旅程花近214萬。對此，媒體人黃揚明表示，回來講私人行程，有腦的支持者都可以理解，未來不管誰執政都會碰到類似狀況。但是卓榮泰加一個自費就麻煩了，以後行政院長都要比照了，所以呼籲卓榮泰這筆錢一定要報公帳，這就是公務行程，只是在外交的包裝裡面必須包裝成私人行程，這個大家都看得懂，在野黨也不用再去追打。



黃揚明於節目《觀點芹爆戰》表示，無論如何，這種事情最重要的原則「當今天人家給行政院長方便，回來就不要製造對方國家的困擾」，所以回來講私人行程，有腦的支持者都可以理解，就像過去的馬前總統、未來不管國民黨、民眾黨、民進黨誰執政都會碰到類似的狀況一再發生。

黃揚明認為，但是卓榮泰回來加一個自費就麻煩了，以後行政院長外交突破都要比照卓榮泰自費了，如果要到更遠的國家還得了，所以呼籲卓榮泰這筆錢一定要報公帳，這就是公務行程，只是在外交的包裝裡面必須包裝成私人行程，這個大家都看得懂。

黃揚明強調，這個議題沒有這麼複雜，在野黨也不用再去追打，因為這就是外交處境上必須要這樣處理的。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）





