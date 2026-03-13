印度90歲嬤遭4男輪流性侵　女兒「怕丟臉」拒絕報警

▲90歲老婦在家熟睡，竟被4名歹徒性侵。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度一名90歲老婦人，遭4名蒙面男子闖入家門性侵，差點就被丟入水井滅口。未料，其女兒竟然因為「怕丟臉」，不願將她送往醫院治療，也拒絕報警處理，而是選擇隱瞞案情。

深夜遭性侵 差點沒命

《印度斯坦時報》等外媒報導，老婦人平時獨自住在中央邦一間農舍裡，11日深夜熟睡時，竟遭4名蒙面歹徒闖屋性侵。

事後，她被押往水井方向，所幸當時附近突然傳出汽車引擎聲與陌生人的喊叫聲音，4名歹徒一聽見馬上驚慌逃逸，殺人滅口的計畫才未成真。

女兒怕丟臉 頻赴藥局揭發案情

隔天12日凌晨，老婦人被鄰居發現倒臥田間，滿身是傷。女兒聞訊趕到，發現母親傷勢嚴重，卻因擔心社會觀感與家族名譽受損，決定隱瞞整起事件。

接下來2天，女兒多次前往藥局購買繃帶和藥品，試圖自行處理母親傷勢，然而老婦人的狀況持續惡化。幸好，藥局老闆很快發現異狀，因為這名女子多次來回購買大量醫療用品，神情焦慮不安，於是主動向警方通報。

警方獲報後立即展開調查，目前正全力追緝這4名蒙面嫌犯。女兒也終於在今（13）日將母親送往醫院，但由於傷勢嚴重，老婦人又被轉診至坎德瓦縣立醫院（Khandwa District Hospital）進一步治療。

