國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度90歲嬤遭4男輪流性侵　女兒「怕丟臉」拒絕報警

▲▼躺在病床的老婦。（圖／CFP）

▲90歲老婦在家熟睡，竟被4名歹徒性侵。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

印度一名90歲老婦人，遭4名蒙面男子闖入家門性侵，差點就被丟入水井滅口。未料，其女兒竟然因為「怕丟臉」，不願將她送往醫院治療，也拒絕報警處理，而是選擇隱瞞案情。

深夜遭性侵　差點沒命

《印度斯坦時報》等外媒報導，老婦人平時獨自住在中央邦一間農舍裡，11日深夜熟睡時，竟遭4名蒙面歹徒闖屋性侵。

事後，她被押往水井方向，所幸當時附近突然傳出汽車引擎聲與陌生人的喊叫聲音，4名歹徒一聽見馬上驚慌逃逸，殺人滅口的計畫才未成真。

女兒怕丟臉　頻赴藥局揭發案情

隔天12日凌晨，老婦人被鄰居發現倒臥田間，滿身是傷。女兒聞訊趕到，發現母親傷勢嚴重，卻因擔心社會觀感與家族名譽受損，決定隱瞞整起事件。

接下來2天，女兒多次前往藥局購買繃帶和藥品，試圖自行處理母親傷勢，然而老婦人的狀況持續惡化。幸好，藥局老闆很快發現異狀，因為這名女子多次來回購買大量醫療用品，神情焦慮不安，於是主動向警方通報。

警方獲報後立即展開調查，目前正全力追緝這4名蒙面嫌犯。女兒也終於在今（13）日將母親送往醫院，但由於傷勢嚴重，老婦人又被轉診至坎德瓦縣立醫院（Khandwa District Hospital）進一步治療。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

03/11 全台詐欺最新數據

陳綺貞贏了！遭控6罪「全不起訴」
拿出膽識來！川普喊話油輪通行：沒什麼好怕的
票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」
直擊／李泳知抵高雄穿拖鞋！停留10分鐘簽名、熱情狂聊天
直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪
楊寶楨無預警請辭　正式離開市府

性侵

