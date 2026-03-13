高雄人點外送「鍋燒意麵」頻率達台北8倍　肉燥飯也高出47%

▲Uber Eats公開高雄市美食數據。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

高雄大型活動不斷、觀光人潮回流，Uber Eats今日公開美食數據，發現高雄人下單「肉燥飯」頻率比台北高出47%，鍋燒意麵更達8倍，且鹹酥雞訂購頻次也是南台灣最高。

根據Uber Eats平台數據顯示，高雄人熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出47%，在地人氣美食「鍋燒意麵」訂購頻率更達台北的8倍，展現南部獨特的飲食偏好。高雄也是南台灣鹹酥雞訂購頻次最高的縣市，還有紅茶拿鐵、古早味紅茶等紅茶系飲品的購買頻率比台北多2倍以上。

此外，Uber Eats與好市多合作上架生鮮雜貨商品，2025年高雄地區銷售額較2024年成長28%，為全台成長前3名縣市之一。業者進一步觀察今年2月數據，好市多高雄店與大順店的外送熱銷商品前3名為「科克蘭冷藏全脂鮮乳」、「科克蘭美式大烤雞」及「科克蘭烤雞大腿」。

▲營養師揭3大隱藏版「睡眠殺手」日常飲品。（圖／foodpanda提供，下同）

另一外送平台foodpanda則從數據發現，去年無咖啡因、低咖啡因飲品年成長2成，且超過5成集中在晚餐時段，「麥茶」、「菊花茶」與「蜜茶」為前3名熱門選項；而味噌湯含有GABA（天然胺基酸）成份，是營養師推薦的助眠美食，外送銷售額突破百萬元。

Cofit總營養師張宜婷指出，「紅茶」、「抹茶」、「可樂」為隱藏版睡眠殺手，第一名「紅茶」因為全發酵茶，咖啡因含量最高；「抹茶」研磨整片茶葉製成，咖啡因濃度遠高於一般沖泡茶，「可樂」則會額外添加高量咖啡因，可能讓人愈喝愈睡不著。

張宜婷也分享多款助眠型餐點，除了味噌湯，還有地瓜、五穀飯、雞胸肉、鮭魚、菠菜、奇異果、香蕉等。

為響應世界睡眠日，即日起至31日於foodpanda指定餐廳消費滿299元輸入「外送棒棒達」可享85折優惠。

▲無咖啡因及低咖啡因的麥茶、菊花茶及蜜茶為前3名晚餐時段熱門外送飲品。

▲「味噌湯」是超強助眠美食。