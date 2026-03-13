好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來？ 律師:恐觸竊盜罪

記者劉邠如／台北報導

美式賣場好市多（Costco）近日因一款兒童化妝台熱銷，引發民眾搶購甚至疑似轉賣的爭議。有民眾拍下現場畫面，指部分人將商品集中占住，甚至阻擋其他消費者拿貨，引發網路熱議。對此，律師劉韋廷指出，其實這類情況在法律上相當常見，尤其是特賣會、清倉或搶購活動時，常出現消費者彼此競爭商品的情形，但關鍵法律概念在於：「商品在結帳完成前，所有權仍然屬於賣場，而不是任何消費者。」不過也有狀況除外，那就是對方如果已經將商品放入購物推車中，此時若仍執意拿取，就可能被認為有竊盜罪爭議。

劉韋廷說明，在法律上，賣場把商品擺在貨架上，通常被認為只是「要約之引誘」，也就是邀請消費者提出購買的意思表示。真正的買賣契約成立，通常是在消費者將商品拿去結帳，賣場同意販售時才成立。因此，如果有人在貨架前宣稱「這一區我全包了，別人不能拿」，在法律上基本上沒有任何效力，其他消費者仍然可以正常拿取商品。

他指出，「喊得再大聲，也不會產生法律上的優先權」，因為在結帳完成前，商品仍然屬於店家，所有消費者都只是潛在的購買人。

至於若有人上前拿商品，是否可能產生法律責任？劉韋廷表示，一般情況下通常不會有法律問題。因為商品仍屬於店家，消費者彼此之間並沒有誰先取得權利，只要沒有出現搶奪、推擠、拉扯他人手上的物品或故意阻擋通道等行為，如果只是各自拿貨，通常只是消費競爭，不會構成違法。

不過，如果出現「一個人搬貨、一個人攔人」的情況，法律風險就會開始提高。劉韋廷指出，如果只是站在旁邊口頭說「不要拿」，通常還不會構成犯罪，但若出現用身體擋住不讓別人拿商品、拉住他人、推擠或以言語威脅等行為，就可能涉及刑責。

他說明，這種情況可能涉及刑法第304條的「強制罪」，也就是以強暴或脅迫使人行無義務之事。例如對方說「你不准拿，不然我怎樣」，或是直接把人推開，都可能成立強制罪。

不過也有網友分享，其實也有趁機從對方對方推車裡「偷了兩盒」，並表示反正還沒結帳，不算偷拿。但律師劉韋廷指出，法律上雖然商品所有權仍屬賣場，但在實務上若對方已經放進自己推車中，通常會認為該消費者已經取得「先占的事實支配」。

他提醒，如果直接把東西從別人的推車拿走，可能會出現法律問題。例如若趁對方沒有注意偷偷拿走，可能被認為有竊盜罪的爭議，因為推車內的物品已經在他人的占有控制之下。若是當場拉扯商品、硬要搶回來，則可能變成強制罪，甚至出現搶奪罪的爭議。

因此，在實務判斷上，常會看是否侵害他人占有。劉韋廷也提醒，「推車裡的東西，原則上不建議再去拿。」

對於賣場搶購亂象，他也用一句白話總結法律概念：「貨架上的商品是自由競爭，推車裡的商品就變成別人的占有。」他強調，只要沒有推擠、威脅或阻擋他人購買，消費者彼此拿取貨架商品通常都不會違法，但一旦涉及身體阻擋或侵害他人占有，就可能產生刑事責任。

