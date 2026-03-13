總獎金80萬！全國最大學生創客松「MakeNTU 」5月登場

圖、文／MakeNTU

全台規模最大的學生自辦創客松競賽「MakeNTU 2026」即將於5月8日至10日在松山文創園區多功能展演廳盛大登場！這場由臺大電機系學生會主辦的36小時極限創客松，今年不僅總獎金超過80萬元，更吸引NXP、Avnet、群聯電子、友達光電、強茂、Logitech、台達、Silicon Motion、3DMart、玉山銀行等多家知名企業參與，並與臺北市政府資訊局合作協辦，為參賽者打造從技術實作到職涯發展的完整舞台。

▲MakeNTU 2026 主視覺正式亮相！今年5月8日至10日，我們將在松山文創園區迎來全國最大的學生自辦創客松，一起見證軟硬體整合的無限可能。

深耕九年 打造軟硬體整合頂尖賽事

MakeNTU自2016年創辦以來，已成為全國最具代表性的軟硬體整合創客松。不同於一般以軟體為主的黑客松，MakeNTU強調「軟硬體整合」，讓擅長程式開發與硬體實作的學生都能發揮所長，透過跨校、跨領域的合作，激發出更具影響力的創新作品。

賽事最大的亮點之一，就是多家企業現場出題並設立「企業獎」。參賽隊伍不僅有機會爭取高額獎金，更能直接與企業代表面對面交流，展現自己的實力。這場創客松活動不只是比賽，更是通往職場的快速列車。

總召李文琳表示：「我們希望透過這個平台，讓企業直接看到台灣年輕人的創新能量。很多企業告訴我們，他們需要的不只是會考試的學生，而是真正能動手解決問題的人才。MakeNTU正是提供這樣一個驗證實力的場域。」

另一位總召黃昱翔也分享：「今年我們非常榮幸能邀請臺北市政府資訊局擔任協辦單位，這不僅是對學生自辦活動的肯定，更展現了政府對青年創新創業的支持。我們期待透過這樣的產官學合作，讓學生們的創意有機會落地，真正影響社會。」

▲2025MakeNTU 晚間21:15，賽事現場仍燈火通明。參賽隊伍正埋首於開發板前，與時間賽跑。

免費工作坊 賽前練功加強戰力

為了幫助參賽者熟悉企業提供的開發板與技術資源，主辦單位將於3月28日在臺大電機系館舉辦免費的賽前技術工作坊。由企業工程師親自授課，帶領學員實作演練，提前掌握比賽關鍵技術。

報名將於3月22日（週日）截止，有興趣的同學千萬別錯過這個展現創意、挑戰自我的機會！

更多活動詳情及報名資訊，請上MakeNTU 2026官方網站：https://make.ntuee.org，或搜尋Facebook粉絲專頁「MakeNTU 2026 創客松」。

【活動資訊】

活動名稱：NXP X Avnet MakeNTU 2026

活動時間：2026年5月8日（五）至5月10日（日）

活動地點：松山文創園區 多功能展演廳

指導／協辦單位：臺北市政府資訊局

報名截止：2026年3月22日（日）23:59

賽前工作坊：2026年3月28日（六）臺灣大學電機二館、博理館

官方網站：https://make.ntuee.org

