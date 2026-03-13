　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總獎金80萬！全國最大學生創客松「MakeNTU 」5月登場

圖、文／MakeNTU

全台規模最大的學生自辦創客松競賽「MakeNTU 2026」即將於5月8日至10日在松山文創園區多功能展演廳盛大登場！這場由臺大電機系學生會主辦的36小時極限創客松今年不僅總獎金超過80萬元，更吸引NXP、Avnet、群聯電子、友達光電、強茂、Logitech、台達、Silicon Motion、3DMart、玉山銀行等多家知名企業參與，與臺北市政府資訊局合作協辦，為參賽者打造從技術實作到職涯發展的完整舞台。

▲（圖／MakeNTU提供）

▲MakeNTU 2026 主視覺正式亮相！今年5月8日至10日，我們將在松山文創園區迎來全國最大的學生自辦創客松，一起見證軟硬體整合的無限可能。

深耕九年 打造軟硬體整合頂尖賽事

[廣告]請繼續往下閱讀...

MakeNTU自2016年創辦以來，已成為全國最具代表性的軟硬體整合創客松。不同於一般以軟體為主的黑客松，MakeNTU強調「軟硬體整合」，讓擅長程式開發與硬體實作的學生都能發揮所長，透過跨校、跨領域的合作，激發出更具影響力的創新作品。

賽事最大的亮點之一，就是多家企業現場出題並設立「企業獎」。參賽隊伍不僅有機會爭取高額獎金，更能直接與企業代表面對面交流，展現自己的實力。這場創客松活動不只是比賽，更是通往職場的快速列車。

總召李文琳表示：「我們希望透過這個平台，讓企業直接看到台灣年輕人的創新能量。很多企業告訴我們，他們需要的不只是會考試的學生，而是真正能動手解決問題的人才。MakeNTU正是提供這樣一個驗證實力的場域。」

另一位總召黃昱翔也分享：「今年我們非常榮幸能邀請臺北市政府資訊局擔任協辦單位，這不僅是對學生自辦活動的肯定，更展現了政府對青年創新創業的支持。我們期待透過這樣的產官學合作，讓學生們的創意有機會落地，真正影響社會。」

▲（圖／MakeNTU提供）

▲2025MakeNTU 晚間21:15，賽事現場仍燈火通明。參賽隊伍正埋首於開發板前，與時間賽跑。

免費工作坊 賽前練功加強戰力

為了幫助參賽者熟悉企業提供的開發板與技術資源，主辦單位將於3月28日在臺大電機系館舉辦免費的賽前技術工作坊。由企業工程師親自授課，帶領學員實作演練，提前掌握比賽關鍵技術。

報名將於3月22日（週日）截止，有興趣的同學千萬別錯過這個展現創意、挑戰自我的機會！

更多活動詳情及報名資訊，請上MakeNTU 2026官方網站：https://make.ntuee.org，或搜尋Facebook粉絲專頁「MakeNTU 2026 創客松」。

【活動資訊】

活動名稱：NXP X Avnet MakeNTU 2026

活動時間：2026年5月8日（五）至5月10日（日）

活動地點：松山文創園區 多功能展演廳

指導／協辦單位：臺北市政府資訊局

報名截止：2026年3月22日（日）23:59

賽前工作坊：2026年3月28日（六）臺灣大學電機二館、博理館

官方網站https://make.ntuee.org
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳綺貞贏了！遭控6罪「全不起訴」
拿出膽識來！川普喊話油輪通行：沒什麼好怕的
票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」
直擊／李泳知抵高雄穿拖鞋！停留10分鐘簽名、熱情狂聊天
直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪
楊寶楨無預警請辭　正式離開市府

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消基會抽查25款泥膜　希臘品牌「APIVITA」重金屬砷超標

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

乾冷型冷氣團來了！一票人遇「1狀況」超崩潰：以為自己在日本

荷包總是空空？日本占星點名「3大漏財星座」：獅子座大方過頭、射手座衝動是魔鬼

平價服飾品牌NU V「併入NET」　官網5月關閉！網嘆可惜：CP值爆表

MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封鎖

總獎金80萬！全國最大學生創客松「MakeNTU 」5月登場

高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來？ 律師:恐觸竊盜罪

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

消基會抽查25款泥膜　希臘品牌「APIVITA」重金屬砷超標

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

乾冷型冷氣團來了！一票人遇「1狀況」超崩潰：以為自己在日本

荷包總是空空？日本占星點名「3大漏財星座」：獅子座大方過頭、射手座衝動是魔鬼

平價服飾品牌NU V「併入NET」　官網5月關閉！網嘆可惜：CP值爆表

MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封鎖

總獎金80萬！全國最大學生創客松「MakeNTU 」5月登場

高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來？ 律師:恐觸竊盜罪

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

選大馬路還是巷弄？台北「臨路住宅」單價最多高逾兩成

為何歐美居家看起來更有質感？不是裝潢貴　靠這3關鍵

中越「3＋3」戰略對話　王毅、王小洪、董軍將應邀赴越南出席

2025年前三季《房地合一2.0》短期交易占比創上路以來新低

韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

陳綺貞贏了！遭前男友鍾成虎控告6罪「全不起訴」：真相終究大白

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

香鷄城回歸「西門外帶店」開賣　頭香從桃園提前4小時來排

全球前五大企業級SSD去年Q4營收季增逾50%　SK海力士成長居冠

【多處旗幟遭殃】柯文哲布條被寫「王八、貪汙犯」！　民眾黨深夜衝警局提告

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

更多熱門

相關新聞

預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

中華英雄最強陣容集結！2026 WBC 經典賽火熱開戰，中華隊名單星光爆棚。最大亮點莫過於擁有 5 年大聯盟資歷的「費仔」費爾柴德強勢入列。為了讓球迷在追球賽時也能拚好康，ETtoday 新聞雲推出《2026 WBC 超級預測王》活動。只要參與賽事預測，就有機會將SONY 無線藍牙喇叭等300 項好禮帶回家。

Switch抽起來！快來WBC超級預測王

Switch抽起來！快來WBC超級預測王

WBC超級預測王／300項好禮等你拿

WBC超級預測王／300項好禮等你拿

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

北榮獲「全球最佳醫院」第174名　陳威明：世界看見台灣醫療實力

北榮獲「全球最佳醫院」第174名　陳威明：世界看見台灣醫療實力

關鍵字：

創客松MakeNTU台灣大學台大電機臺北市政府資訊局競賽比賽

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面