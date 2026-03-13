台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

▲台化案魏明谷時任縣長任內。（資料圖／彰化環盟提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

台化彰化廠申請M16、M17和M22等3座汽電共生的燃煤鍋爐許可證遭停發，向縣政府請求索賠11.4億遭駁回後提告國賠，法院一審判縣府賠4億7704萬元，二審改判縣府免賠。案經上訴後，最高法院廢棄二審判決，發回台中高分院更審。對此，彰化縣政府表示遺憾，將與法制人員、行政法學者及律師等法律專家進行討論，研議應對作為。

彰化縣政府指出，台化公司因主張M16、M17及M22汽電共生程序許可展延駁回處分，造成該公司有權利損害情形，而提出國家賠償請求。但是環保署第一次訴願決定書已明確指出，該公司M16、M17及M22汽電共生程序均屬於環評承諾事項，長期未履行環說書承諾使用劣質之生煤及生煤使用量超限，違反環評法規，且該公司所使用生煤成分與用量不符合環說書所載內容，彰化縣政府不得依原許可之操作條件核准展延。

然而申請許可證展延，僅限依原操作條件申請，若操作條件變更，即不得申請展延，主管機關並無逕行變更操作條件許可展延之裁量餘地，迭經環境部函釋有案。

▲彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府表示，台化公司先是堅持按原操作條件申請展延，彰化縣政府依法當然只能駁回其申請；其後台化公司雖修正原操作條件申請許可，但經修正之操作條件已與原許可證不同，即不應依展延程序申請許可，台化公司卻堅持申請展延，彰化縣政府依法當然只能駁回其申請，否則所屬公務員均有違背法令圖利台化公司之嫌。

本案原二審判決詳查相關事證，認定彰化縣政府駁回台化公司展延申請於法有據，並無違誤，三審判決未經詳查二審判決理由，仍認二審判決理由疏略，彰化縣政府至感遺憾。

彰化縣政府表示，本案後續將再進行二審之審理程序，彰化縣政府將與法制人員、行政法學者及律師等法律專家進行討論，研議應對作為。