　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

▲台化案縣府一審判國賠4.7億，二審判免賠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台化案魏明谷時任縣長任內。（資料圖／彰化環盟提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

台化彰化廠申請M16、M17和M22等3座汽電共生的燃煤鍋爐許可證遭停發，向縣政府請求索賠11.4億遭駁回後提告國賠，法院一審判縣府賠4億7704萬元，二審改判縣府免賠。案經上訴後，最高法院廢棄二審判決，發回台中高分院更審。對此，彰化縣政府表示遺憾，將與法制人員、行政法學者及律師等法律專家進行討論，研議應對作為。

彰化縣政府指出，台化公司因主張M16、M17及M22汽電共生程序許可展延駁回處分，造成該公司有權利損害情形，而提出國家賠償請求。但是環保署第一次訴願決定書已明確指出，該公司M16、M17及M22汽電共生程序均屬於環評承諾事項，長期未履行環說書承諾使用劣質之生煤及生煤使用量超限，違反環評法規，且該公司所使用生煤成分與用量不符合環說書所載內容，彰化縣政府不得依原許可之操作條件核准展延。

然而申請許可證展延，僅限依原操作條件申請，若操作條件變更，即不得申請展延，主管機關並無逕行變更操作條件許可展延之裁量餘地，迭經環境部函釋有案。

▲台化案縣府一審判國賠4.7億，二審判免賠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府表示，台化公司先是堅持按原操作條件申請展延，彰化縣政府依法當然只能駁回其申請；其後台化公司雖修正原操作條件申請許可，但經修正之操作條件已與原許可證不同，即不應依展延程序申請許可，台化公司卻堅持申請展延，彰化縣政府依法當然只能駁回其申請，否則所屬公務員均有違背法令圖利台化公司之嫌。

本案原二審判決詳查相關事證，認定彰化縣政府駁回台化公司展延申請於法有據，並無違誤，三審判決未經詳查二審判決理由，仍認二審判決理由疏略，彰化縣政府至感遺憾。

彰化縣政府表示，本案後續將再進行二審之審理程序，彰化縣政府將與法制人員、行政法學者及律師等法律專家進行討論，研議應對作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

搭捷運連收9萬海外刷卡通知...才知皮夾被偷　警調監視器追扒手

屏東台17線自小客闖紅燈！騎士慘被撞飛重摔　翻滾骨折畫面曝

男友變皮條客！媒介17歲女友「接客」賺2萬多　桃園男判1年1月

空姐飛8小時只休15分鐘　華航挨罰30萬喊「航空業特殊」被打臉

獨／婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

韓國男喝醉找手機「搭肩女大生」　她嚇壞急報警

調查官終於認了！欠百萬貸款淪收簿手　內幕曝：投資虛幣又慘賠

立委鄭天財涉收賄711萬　助理認罪爆料：看到他在辦公室收錢

快訊／國1岡山路段「4車連環撞」佔2車道　車流回堵7公里塞爆

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

搭捷運連收9萬海外刷卡通知...才知皮夾被偷　警調監視器追扒手

屏東台17線自小客闖紅燈！騎士慘被撞飛重摔　翻滾骨折畫面曝

男友變皮條客！媒介17歲女友「接客」賺2萬多　桃園男判1年1月

空姐飛8小時只休15分鐘　華航挨罰30萬喊「航空業特殊」被打臉

獨／婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

韓國男喝醉找手機「搭肩女大生」　她嚇壞急報警

調查官終於認了！欠百萬貸款淪收簿手　內幕曝：投資虛幣又慘賠

立委鄭天財涉收賄711萬　助理認罪爆料：看到他在辦公室收錢

快訊／國1岡山路段「4車連環撞」佔2車道　車流回堵7公里塞爆

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來？ 律師:恐觸竊盜罪

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

社會熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

老司機狂讚！六合夜市旁SPA店被抄了

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

即／19歲男面交變搶劫　失手逃台中

調查官淪收簿手內幕曝

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

網紅「珮珮兒」遇車禍　全身多處挫傷工作停擺

台74線保時捷911跑車、凱燕撞一團

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

即／高雄公寓晚間竄火！1樓全面燃燒

淫魔集團偷拍上廁所　民事判賠一女20萬

員工陳屍冰箱！　文山區知名餐廳今恢復營業

更多熱門

相關新聞

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　2男遭判刑

逼獄友抹薄荷油自慰、橡皮筋彈下體　2男遭判刑

台中看守所陳姓、凃姓男子2名受刑人，對1名同房獄友的下體彈橡皮筋、用牙膏牙刷狂刷，還逼他雙手塗抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判陳、凃3年8月。陳不服上訴二審，台中高分院認為原審量刑適當，駁回上訴。

國道多次超速挨罰逾5萬+吊牌　提告仍敗

國道多次超速挨罰逾5萬+吊牌　提告仍敗

國道切車道距離不足挨罰　駕駛提告撤罰敗訴

國道切車道距離不足挨罰　駕駛提告撤罰敗訴

不甩親弟扯後腿！那是他個人情緒　謝衣鳯：參選到底

不甩親弟扯後腿！那是他個人情緒　謝衣鳯：參選到底

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

關鍵字：

標籤:台化燃煤鍋爐國賠案彰化縣法院判決

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面