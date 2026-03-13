高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

▲高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄櫻花季即將於13日到15日在夢時代正對面廣場舉行，今年邀來海外超人氣卡司助陣，包含韓流天團、巨星 BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E等，陣容豪華。高雄市交通局規劃於活動期間實施交通管制，鼓勵歌迷朋友可以搭乘大眾運輸工具前往會場。

高雄櫻花季陣容豪華 韓流巨星齊聚高雄

[廣告]請繼續往下閱讀...

《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》於3月13日至3月15日登場，今年陣容超級豪華，從韓流天團、巨星 BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、日本靈魂放克代表 ALI，到人氣歌手Karencici、丁噹、卓文萱、許富凱，超多重磅卡司齊聚高雄！

櫻花季現場也請來日台職人擺攤，包含廣島燒、咖喱飯、漢堡排、日式炒麵，以及鯛魚燒、醬油糰子等，聯合12家熟食冷飲店舖，一次滿足粉絲味蕾。

▲高雄櫻花季今起連3天開唱！攻略一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

櫻花季實施交通管制 鼓勵歌迷搭大眾運輸到場

高雄市交通局指出，活動期間時代大道（中華五路-成功二路）將實施交通管制，請民眾配合現場交通指揮人員改道行駛，建議前往會場的歌迷朋友可搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行進入會場，或搭乘輕軌至C5夢時代站下車即可抵達。

▲高雄櫻花季交通管制一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄櫻花季交通管制措施

時代大道封路

活動期間進行交通管制，敬請配合改道

▲3/9(一) 09:00－3/16(一) 09:00 時代大道（中華五路-成功二路）禁止通行

▲3/13(五)－3/15(日) 每日12:00-23:00 時代大道（成功二路往西側頂端）禁止通行

機車臨時停車場

時代大道（成功二路往西側頂端）

僅開放 3/14(六)－3/15(日) 每日12:00-23:00（為機車臨停區域）

Ubike暫停營運．欲借還車請至鄰近場站

時間｜3/13(五) 11:00－3/16(日) 00:00

站點｜時代大道中華路口(西北側)夢時代購物中心