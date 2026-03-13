化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

▲門諾「營養照護包」出手搶回林先生體重。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

化療，不只打在癌細胞上，也常打在體重上。67歲林先生兩年前罹患大腸癌，治療初期體重一路溜滑梯，從70公斤崩盤至57公斤，整個人像被抽乾似，連走路都會晃。關鍵時刻，門諾醫院啟動癌症營養照護機制，替他量身打造專屬營養補充計畫。9個月療程幫他搶回20公斤，朋友瞪大眼稱：「是你嗎？怎麼變胖了！」他哈哈大笑說：「有營養、有力氣，才有治癒的希望。」



這場「養」回來的逆轉勝，來自門諾醫院癌症資源中心推動的「癌症營養照護包」計畫。不是一罐罐冷冰冰的營養品、維他命，而是一套有評估、有追蹤、有溫度的支持系統。

▲門諾啟動基金補助讓患者不必為營養品的費用憂心。



門諾癌症資源中心表示，林先生兩年前確診大腸癌，持續接受緩和性化療與標靶治療。偏偏他只剩5顆牙齒，咀嚼困難，加上食慾差、經濟壓力重，營養攝取嚴重不足。體重直線下降，體力跟著下滑，連回診都曾因經濟困窘而延誤。

林先生坦白說，剛開始真的排斥喝飲養品，但營養師一句話打動他：「有體力，藥才壓得住病。」他索性拚了，一天三罐高蛋白營養品，還自己研究怎麼變好喝，冰起來、當咖啡配，就這樣慢慢找到節奏。有一陣子每天喝4罐，喝完後胃口大開，配合營養師衛教補充優質蛋白及纖維素，體重一路上升，有力氣了，心情也自然好了。

▲患者不必為營養品費用憂心而專心治療。



負責評估的門諾醫院營養師陳可敏指出，癌症患者的營養照護不能一體適用，必須根據癌別、治療方式、身高體重、飲食習慣，甚至經濟條件，逐一客製。像林先生缺牙，固體食物攝取有限，就提高口飲營養品比例；若遇到腹水或需限水患者，又是另一套配方。「我們不是叫他多吃而已，而是算清楚他一天需要多少蛋白質與熱量。」陳可敏說，林先生原本蛋白質攝取嚴重不足，團隊替他設計高蛋白補充方案，搭配三餐加強，並由癌症中心個管師持續追蹤。



現實的是，林先生是家中經濟支柱，靠工地臨時工日領1500元撐起生活，還得扶養就讀國中的孩子。治療期間無法穩定工作，收入銳減。癌症資源中心啟動「安寧療護暨癌症防治基金」補助，讓他在最脆弱的時刻，不必為一罐營養品斤斤計較。

▲林先生感謝醫院的協助讓他有好體力 才能專心做化療。



體重回升後，最明顯的改變是精神。「以前滿臉黯沉，現在面色紅潤。」走起路來腰背挺直、沒半點病容。林先生說，他一路走來跑過船、開卡車、做油漆、板模，在工地的歲月裡拚搏半生，三度車禍都沒倒下，如今卻差點被癌症與營養不良擊倒。「現在不急著賺錢，先把命顧好。」他拍拍胸口說：「有信心戰勝病魔！」語氣淡淡，卻藏著堅定。



門諾醫院癌症資源中心表示，癌症治療是一場長跑，藥物是武器，營養是底氣。沒有足夠體力，再好的藥也難以發揮效果。體重快速下降不只影響生活品質，更可能影響對化療與標靶治療的耐受度。為此，中心建立跨團隊合作模式，由醫師、營養師、社工與個管師共同評估，針對經濟弱勢患者啟動基金補助，確保他們在最艱難的時刻，仍能獲得足夠營養支持。



門諾醫院癌症資源中心強調，「癌症營養照護包」不只是單純提供營養品，而是一套持續追蹤機制。從初診評估、療程中體重監測，到副作用調整配方，必要時更結合心理與社會資源，陪伴患者走過漫長療程。「抗癌是一場馬拉松，營養就是續航力。」



林先生說，他最大的願望很簡單，要趕快把病治好，回去工作，跟上社會節奏。「朋友說我胖到認不出來，我覺得很好。」他笑得爽朗。因為對癌友來說，能胖回來，不只是體重增加，而是生命往前的證明。

