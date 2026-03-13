台日專家齊聚嘉藥　智慧健康與銀髮產業論壇聚焦高齡照護

▲嘉南藥理大學舉辦「2026智慧健康與銀髮產業趨勢論壇」，台日多位學者與產業代表齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



面對全球高齡化、少子化及醫療照護人力不足等挑戰，如何透過科技提升健康照護品質成為重要議題，嘉南藥理大學13日在校內國際會議廳舉辦「2026智慧健康與銀髮產業趨勢論壇」，邀請台日多位重量級學者與產業代表出席交流，從政策、醫療、科技與產業等多面向探討高齡社會的發展趨勢。

本次論壇特別邀請總統府國策顧問暨健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻、日本東北醫科藥科大學校長大野勳、八王子藥劑中心局長三溝學及東京農業大學教授佐藤廣顯擔任主講，此外，八王子藥劑中心顧問茂木徹、社長橘隆二及東北醫科藥科大學教授顧建國等多位日方代表也親自與會，展現台日醫療與產業交流的重要意義。

上午論壇由陳志鴻以「健康台灣的願景與推展」為題，分析台灣邁向超高齡社會所面臨的挑戰與政策方向，並說明政府推動健康台灣計畫的整體藍圖。接續由日本東北醫科藥科大學校長大野勳主講「培育藥師以支援社區健康照護：過去、現在與未來」，分享日本在超高齡社會背景下，藥師角色從傳統調劑逐漸轉向社區健康照護的重要歷程，並介紹日本藥學教育與人才培育的發展經驗。

下午場次則聚焦日本在高齡照護與科技應用的實務案例。八王子藥劑中心局長三溝學以「透過社區藥局支援高齡化社會：日本的高齡照護與醫療數位轉型（Medical DX）」為題，說明日本如何透過數位科技推動醫療體系轉型，以減輕照護人力不足的壓力。

東京農業大學教授佐藤廣顯則帶來「運用官能評價感測器進行美味度的量化（視覺化）及其應用實例」專題演講，介紹如何運用AI與感測器技術，將原本主觀的「美味度」轉換為客觀數據，並應用於高齡者飲食設計，開發兼顧營養與口感的銀髮族友善食品。

嘉南藥理大學校長張翊峰表示，隨著台灣逐步邁入超高齡社會，醫療照護與科技結合已成為重要趨勢。嘉藥長期致力培育大健康產業專業人才，希望透過此次論壇促進台日學界與產業的交流合作，並探討如何導入人工智慧、物聯網等前瞻科技，共同推動智慧健康與樂活高齡的社會願景。