謝國城紀念棒球場翻新啟用　蔣萬安：棒球發展要由基層紮根

記者陳家祥／台北報導

台北市青年公園謝國城紀念棒球場今（13日）揭牌，市長蔣萬安說，這次投入各項經費進行全壘打牆更新、座位席整修以及場館全面系統的優化，還包括球員休息室以及VIP室等。他強調，棒球的發展必須要由源頭的活水及基層的紮根，也希望讓小選手們了解台灣棒球發展歷史、學習永不放棄精神，培養更多台灣英雄。

▲台北市長蔣萬安出席謝國城紀念棒球場揭牌儀式記者會。（圖／記者林敬旻攝）



蔣萬安致詞時說，棒球是台灣的國球，每場重要賽事都凝聚了台灣人民的向心力與團結力量。近年來，台灣棒球在國際舞台上屢創佳績，包括2024年大巨蛋啟用後舉辦的世界棒球12強賽事奪冠，以及2025年東園少棒隊在威廉波特世界少棒賽睽違29年再度奪冠，還有今年經典賽的階段賽事中台灣英雄們永不放棄的精神，都感動了全體國人。

「在享受這些榮耀的同時，更不能忘記為台灣棒球默默付出的前輩。」蔣萬安引述《打一場生命的好球》一書，內容記載謝國城先生當年為帶領金龍少棒隊赴美參賽，不惜抵押房產、四處奔波募款，最終讓少棒隊在威廉波特奪冠，開啟台灣棒球的黃金時代。這份為基層棒球無私奉獻的精神，至今仍令人敬佩。

蔣萬安說，要感謝謝國城棒球基金會，對於這次整個場地整理投入的各項經費贊助。包括看到全壘打牆的全面更新，還有包括座位席全面的整修，以及場館全面系統的優化，包括了球員休息室以及VIP室，所以整體的規格再次提升。

「我想最重要，棒球的發展必須要由源頭的活水及基層的紮根。」蔣萬安說，除了日前協助東園國小添購交通車，以及打造全國第一座室內打擊練習場，希望讓小球員們能夠在一個舒適、安全，而且符合科學的訓練場地能夠不斷的精進他們的技術。

蔣萬安說，今天揭牌儀式也要讓大家記得台灣的棒球之父謝國城先生，在過去長期用其畢生的力量對於台灣基層棒球的付出。未來，每一位到此球場的小選手，都將能看到謝國城先生的故事紀念牆，了解台灣棒球的發展歷史，珍惜現有資源，並學習棒球選手們永不放棄的精神。