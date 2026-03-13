台海防衛空窗？美軍36小時噴300枚愛國者　專家警告：補齊需好幾年





美國持續將軍事資源投入中東對伊朗作戰，亞洲盟國對區域防禦力量被削弱的憂慮日益高漲。南韓總統李在明本周在內閣會議中證實，美方可能需要將防空資產轉調至中東，隨後便有多部薩德系統（THAAD）發射器被捕捉到從南部基地移出，引發區域安全疑慮。

《彭博》報導，李在明雖強調首爾具有「無庸置疑地壓倒性」軍事能力，但也坦言反對川普政府的決定，卻「無法將我們的立場強加於美國」。曾任拜登政府南亞與東南亞事務副助理國防部長的福特（Lindsey Ford）指出，「每當我們從該區域撤出防空與飛彈防禦系統，都會引發顯著憂慮」，「這些系統不僅至關重要，我認為還能為各國帶來安全感。」

美1/3水面艦艇集中中東 東亞防禦現空窗

美國已將約1/3海軍水面艦隊部署至中東，其他重要軍事後勤資源如空中加油機和補給艦也高度集中伊朗附近。且據美軍照片顯示，至少2艘駐日美軍驅逐艦已被派往參與對伊朗的攻擊行動。而菲律賓退役海軍少將隆梅爾王（Rommel Ong）強調，目前美國海軍在東亞部署是「防止中國對南海實現100%海上控制」的必要條件，「即使不考慮伊朗情勢，中國在東亞海上力量已擁有數量優勢。」

台灣同樣感到不安，立法委員、外交及國防委員會成員陳冠廷受訪指出，美軍資產和資源「無法同時部署在2個地方」，「將主要軍事資產部署在亞洲並在此對抗美國的主要競爭對手，更符合美國利益。」

▲ 李在明表態反對美國將防空資產轉移至中東。（圖／達志影像）

學者：北京可能趁機灰色地帶試探

南洋理工大學助理教授查爾（James Char）則分析，「川普2.0時期的美軍再次被中東分散注意力，但只要台海現狀不變，北京不太可能採取行動。」不過他也指出，可能會出現灰色地帶形式的試探行為。

更迫切的隱憂在於飛彈庫存消耗，科羅拉多佩恩研究所（Payne Institute）估計，伊朗衝突爆發的前36小時內，美國防禦系統就使用逾300枚愛國者等攔截飛彈，波斯灣國家也使用280枚，而洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）每年生產約620枚愛國者飛彈。

飛彈庫存告急 補充恐需數年時間

前日本防衛省官員小木洋人警告，「這可能對包括台灣防衛在內的印太區域戰備產生嚴重影響」，因為這類飛彈製造耗時，完全補充庫存可能需要數年時間。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）上周在參議院聽證會上強調，高層官員正致力於「與印太區域盟友與夥伴緊密聯絡」，更稱攻擊伊朗後第一通電話就是打給菲律賓國防部長，「我們高度關注第一島鏈」，即日本、菲律賓和台灣。

專家：美軍無力同時打2場大戰

儘管如此，前美國海軍陸戰隊上校紐舍曼（Grant Newsham）直言，「我們現在看到的是『即時』裝備和人員配置方式的後果，基於我們永遠不會再打一場大規模戰爭的假設，更別說同時打2場了。」

亞洲協會資深研究員德勒里（John Delury）則指出，象徵美國「重返亞洲」戰略的薩德系統如今在深夜被悄悄撤走，轉而投入中東的新一場戰爭，「很難不感到諷刺。」