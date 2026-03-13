　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海防衛空窗？美軍36小時噴300枚愛國者　專家警告：補齊需好幾年

▲▼美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國持續將軍事資源投入中東對伊朗作戰，亞洲盟國對區域防禦力量被削弱的憂慮日益高漲。南韓總統李在明本周在內閣會議中證實，美方可能需要將防空資產轉調至中東，隨後便有多部薩德系統（THAAD）發射器被捕捉到從南部基地移出，引發區域安全疑慮。

《彭博》報導，李在明雖強調首爾具有「無庸置疑地壓倒性」軍事能力，但也坦言反對川普政府的決定，卻「無法將我們的立場強加於美國」。曾任拜登政府南亞與東南亞事務副助理國防部長的福特（Lindsey Ford）指出，「每當我們從該區域撤出防空與飛彈防禦系統，都會引發顯著憂慮」，「這些系統不僅至關重要，我認為還能為各國帶來安全感。」

美1/3水面艦艇集中中東　東亞防禦現空窗

美國已將約1/3海軍水面艦隊部署至中東，其他重要軍事後勤資源如空中加油機和補給艦也高度集中伊朗附近。且據美軍照片顯示，至少2艘駐日美軍驅逐艦已被派往參與對伊朗的攻擊行動。而菲律賓退役海軍少將隆梅爾王（Rommel Ong）強調，目前美國海軍在東亞部署是「防止中國對南海實現100%海上控制」的必要條件，「即使不考慮伊朗情勢，中國在東亞海上力量已擁有數量優勢。」

台灣同樣感到不安，立法委員、外交及國防委員會成員陳冠廷受訪指出，美軍資產和資源「無法同時部署在2個地方」，「將主要軍事資產部署在亞洲並在此對抗美國的主要競爭對手，更符合美國利益。」

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲ 李在明表態反對美國將防空資產轉移至中東。（圖／達志影像）

學者：北京可能趁機灰色地帶試探

南洋理工大學助理教授查爾（James Char）則分析，「川普2.0時期的美軍再次被中東分散注意力，但只要台海現狀不變，北京不太可能採取行動。」不過他也指出，可能會出現灰色地帶形式的試探行為。

更迫切的隱憂在於飛彈庫存消耗，科羅拉多佩恩研究所（Payne Institute）估計，伊朗衝突爆發的前36小時內，美國防禦系統就使用逾300枚愛國者等攔截飛彈，波斯灣國家也使用280枚，而洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）每年生產約620枚愛國者飛彈。

飛彈庫存告急　補充恐需數年時間

前日本防衛省官員小木洋人警告，「這可能對包括台灣防衛在內的印太區域戰備產生嚴重影響」，因為這類飛彈製造耗時，完全補充庫存可能需要數年時間。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）上周在參議院聽證會上強調，高層官員正致力於「與印太區域盟友與夥伴緊密聯絡」，更稱攻擊伊朗後第一通電話就是打給菲律賓國防部長，「我們高度關注第一島鏈」，即日本、菲律賓和台灣。

專家：美軍無力同時打2場大戰

儘管如此，前美國海軍陸戰隊上校紐舍曼（Grant Newsham）直言，「我們現在看到的是『即時』裝備和人員配置方式的後果，基於我們永遠不會再打一場大規模戰爭的假設，更別說同時打2場了。」

亞洲協會資深研究員德勒里（John Delury）則指出，象徵美國「重返亞洲」戰略的薩德系統如今在深夜被悄悄撤走，轉而投入中東的新一場戰爭，「很難不感到諷刺。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳綺貞贏了！遭控6罪「全不起訴」
拿出膽識來！川普喊話油輪通行：沒什麼好怕的
票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」
直擊／李泳知抵高雄穿拖鞋！停留10分鐘簽名、熱情狂聊天
直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪
楊寶楨無預警請辭　正式離開市府

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

最小僅7歲！迦納男誘拐性侵多名幼童　村民氣炸「私刑圍毆」

嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」　川普籲油輪通行荷莫茲：拿出膽識來

感染30天死亡！英4款濕紙巾藏致命細菌　當局建議立即停用丟棄

台海防衛空窗？美軍36小時噴300枚愛國者　專家警告：補齊需好幾年

印度90歲嬤遭4男輪流性侵　女兒「怕丟臉」拒絕報警

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

迄今最大規模！美國140億美元對台軍售　可能在川習會後批准

留言分享都違法！男遊杜拜「拍伊朗飛彈攻擊PO網」　最重關2年

Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

最小僅7歲！迦納男誘拐性侵多名幼童　村民氣炸「私刑圍毆」

嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」　川普籲油輪通行荷莫茲：拿出膽識來

感染30天死亡！英4款濕紙巾藏致命細菌　當局建議立即停用丟棄

台海防衛空窗？美軍36小時噴300枚愛國者　專家警告：補齊需好幾年

印度90歲嬤遭4男輪流性侵　女兒「怕丟臉」拒絕報警

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

迄今最大規模！美國140億美元對台軍售　可能在川習會後批准

留言分享都違法！男遊杜拜「拍伊朗飛彈攻擊PO網」　最重關2年

Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

選大馬路還是巷弄？台北「臨路住宅」單價最多高逾兩成

為何歐美居家看起來更有質感？不是裝潢貴　靠這3關鍵

中越「3＋3」戰略對話　王毅、王小洪、董軍將應邀赴越南出席

2025年前三季《房地合一2.0》短期交易占比創上路以來新低

韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

台中9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行：傷勢跟我無關

陳綺貞贏了！遭前男友鍾成虎控告6罪「全不起訴」：真相終究大白

高市訪美擬宣布「加入金穹計畫」　聯手川普強化飛彈防禦

香鷄城回歸「西門外帶店」開賣　頭香從桃園提前4小時來排

全球前五大企業級SSD去年Q4營收季增逾50%　SK海力士成長居冠

張秀卿想邀Selina當嘉賓！　搬出任爸任媽殺價：打五折XD

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

伊朗第44波攻擊射大量飛彈　鎖定美基地、第五艦隊

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

日議員反對柯文哲入境　遭小草出征！發文回酸

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

8死1失蹤！　波斯灣2周16艘商船遭襲

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

猛拉大象尾巴　她下秒被踩死

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

更多熱門

相關新聞

杜拜旅遊「拍伊朗飛彈影片」　英男最重關2年

杜拜旅遊「拍伊朗飛彈影片」　英男最重關2年

英國倫敦一名60歲遊客在杜拜旅遊時，因用手機拍攝及上傳伊朗飛彈攻擊阿聯的影片，竟被依網路犯罪相關法律起訴，成為20名被告之一。儘管他被攔查時立即刪除影片，仍無法免於刑事指控，面臨最重2年監禁、20萬迪拉姆（約新台幣174萬元）罰款或遣返出境的處分。

伊朗第44波攻擊射大量飛彈　鎖定美基地、第五艦隊

伊朗第44波攻擊射大量飛彈　鎖定美基地、第五艦隊

滿滿飛彈無人機　伊朗威脅油價破200美元

滿滿飛彈無人機　伊朗威脅油價破200美元

美軍加油機墜毀　親伊朗民兵聲稱擊落

美軍加油機墜毀　親伊朗民兵聲稱擊落

油價壓不住！　川普點名鮑爾：應立即降息

油價壓不住！　川普點名鮑爾：應立即降息

關鍵字：

美軍中東薩德亞洲安全台灣

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面