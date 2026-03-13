男友變皮條客！媒介17歲女友「接客」賺2萬多　桃園男判1年1月

▲男子媒介17歲女友從事有對價性交行為，遭判1年1月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／桃園報導

桃園一名宋姓男子透過IG認識一名17歲少女並發展為男女朋友關係，未料他竟充當「經紀人」，媒介女友與他人進行性交易，短短2天就安排2次交易，每次金額都破萬元。案經警方查獲後移送偵辦，桃園地方法院審理認為，宋男明知女友為未成年，仍媒介少女從事有對價性交行為，已觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》相關規定，判處有期徒刑1年1月。

判決指出，宋男透過IG認識少女後發展為男女朋友關係，2024年12月28日及12月30日，兩度媒介少女前往旅館與他人進行性交易，兩次金額分別為1萬1000元及1萬2500元。警方獲報後展開調查，並報請檢方偵辦，全案因此曝光。宋男到案後辯稱，自己並未向少女收取費用，兩人是男女朋友關係，女子的生活費也是由他處理。不過法院審理認為，宋男明知少女未成年，仍安排對方與他人進行性交易，行為對當事人身心與人格發展均造成不良影響。

桃園地方法院法官審酌，宋男犯後坦承犯行，態度尚可，並與女子的法定代理人達成調解，當庭支付3萬元；另外考量其從事物流業，且需扶養妹妹等家庭狀況，綜合各項情節後，依媒介使他人為有對價性交行為罪，判處有期徒刑1年1月。