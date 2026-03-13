　
    • 　
>
政治

育兒減工時139家企業申請　蔣萬安：願分享執行經驗

記者陳家祥／台北報導

台北市政府「育兒減工時計畫」3月上路，台北市長蔣萬安今（13日）受訪說，根據勞動局回報，截至12日為止，總共有139家公司申請參與這項計畫，而且每天都有許多企業進線來表達參與的意願。他說，也很願意將執行的經驗跟中央以及各地方政府來分享，大家一起努力為育兒家庭的爸媽減輕負擔。

▲台北市長蔣萬安出席謝國城紀念棒球場揭牌儀式記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席謝國城紀念棒球場揭牌儀式記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台北市政府推出的育兒減少工時計畫，鼓勵設立在台北市的事業單位，提供戶籍設於台北市、有12歲以下子女、確有親自接送需求的員工，可減少1小時工時。每名員工最高補助新台幣1萬5000元、每家事業單位總補助上限10萬元。

蔣萬安今出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式前受訪說，根據勞動局回報，截至昨天為止，總共有139家公司申請參與這項計畫，而且每天都有許多企業進線來表達參與的意願。

蔣萬安強調，這項計畫就是試辦，鼓勵企業參與也會在試辦期間不斷的精進。他說，也很願意將執行的經驗跟中央以及各地方政府來分享，大家一起努力為育兒家庭的爸媽減輕負擔。

另外，立法院日前通過TPASS在內等新興計畫案、共718億預算可先行動支，但行政院質疑新興計畫先動支是違憲的。對此，蔣萬安說，立法院和台北市政府會一起努力，不讓市民的服務中斷，大家都不希望市民的福祉受到影響。

03/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

