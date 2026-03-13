龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

▲國道警抓時速94「未保持車距」，引起網友質疑應先抓烏龜車。（圖／國道公路警察局）

記者李姿慧／台北報導

國道公路警察局宣導取締與前車「貼緊緊」、未保持車距的車輛，引發網友質疑問題根源在於前方的「內線路隊長」與「烏龜車」，卻只抓未保持車距。交通部說明，未保持車距也是國道交通事故主要肇因之一，遭取締可罰3千到6千元，內車道烏龜車未以最高速限行駛導致塞車也可罰6千至1.2萬元。

臉書粉專「國道公路警察局」貼照片呼籲「不要貼緊緊」，因為車輛時速100公里，1秒移動28公尺，如果前車一個煞車，可能就直接「親上去了」，並強調國道車速快，輕則車損重則人傷，不該讓無辜的人承擔後果。

不過該文引起網友罵聲不斷，認為「根本原因還不是因為沒抓內線龜速車」、「國道都塞成這樣，主謀龜不抓，抓這種未保持安全距離」、「真奇怪，內線抓到右上那張94km/h，竟然不拍前面那台開多慢？」、「沒龜速車，沒人想貼這麼緊」。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯說明法規規定，指國道上行駛若未保持車距，將可罰3千到6千元罰鍰，若行駛內側超車道要以最高速限行駛，超車後需回到原車道，在內側超車道若龜速行駛導致後方車輛塞車，將可罰6千到1.2萬元，如果未導致塞車，則不會開罰。

此外，行駛國道有最低速限規定，行駛外車道若時速低於60公里以下，則可開罰3千到6千元。

趙晉緯指出，國道上未保持車距也是交通事故主要肇因之一，公警局也因此宣導保持安全距離重要性，交通部也呼籲民眾行駛國道需依照相關規定、速限行駛，並保持安全距離，於內側車道超車後也要回到原車道行駛。

公警局小編則回應，每種違規都會取締，但也是要輪流宣導，不同的違規會帶來不同的危害，重要的是需要大家能提升正確的觀念，才能有一個安全的行車環境。

