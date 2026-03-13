　
龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

▲▼國道警抓時速94「未保持車距」　網怒轟：先抓烏龜車。（圖／國道公路警察局）

▲國道警抓時速94「未保持車距」，引起網友質疑應先抓烏龜車。（圖／國道公路警察局）

記者李姿慧／台北報導

國道公路警察局宣導取締與前車「貼緊緊」、未保持車距的車輛，引發網友質疑問題根源在於前方的「內線路隊長」與「烏龜車」，卻只抓未保持車距。交通部說明，未保持車距也是國道交通事故主要肇因之一，遭取締可罰3千到6千元，內車道烏龜車未以最高速限行駛導致塞車也可罰6千至1.2萬元。

臉書粉專「國道公路警察局」貼照片呼籲「不要貼緊緊」，因為車輛時速100公里，1秒移動28公尺，如果前車一個煞車，可能就直接「親上去了」，並強調國道車速快，輕則車損重則人傷，不該讓無辜的人承擔後果。

不過該文引起網友罵聲不斷，認為「根本原因還不是因為沒抓內線龜速車」、「國道都塞成這樣，主謀龜不抓，抓這種未保持安全距離」、「真奇怪，內線抓到右上那張94km/h，竟然不拍前面那台開多慢？」、「沒龜速車，沒人想貼這麼緊」。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯說明法規規定，指國道上行駛若未保持車距，將可罰3千到6千元罰鍰，若行駛內側超車道要以最高速限行駛，超車後需回到原車道，在內側超車道若龜速行駛導致後方車輛塞車，將可罰6千到1.2萬元，如果未導致塞車，則不會開罰。

此外，行駛國道有最低速限規定，行駛外車道若時速低於60公里以下，則可開罰3千到6千元。

趙晉緯指出，國道上未保持車距也是交通事故主要肇因之一，公警局也因此宣導保持安全距離重要性，交通部也呼籲民眾行駛國道需依照相關規定、速限行駛，並保持安全距離，於內側車道超車後也要回到原車道行駛。

公警局小編則回應，每種違規都會取締，但也是要輪流宣導，不同的違規會帶來不同的危害，重要的是需要大家能提升正確的觀念，才能有一個安全的行車環境。
 

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

國1北上仁德段「聯結車噴出邊坡」！現場畫面曝光

國1北上仁德段「聯結車噴出邊坡」！現場畫面曝光

國道1號台南新市路段13日凌晨發生一起車禍！一名35歲戴姓男子駕駛營業半聯結車，於凌晨4時54分行經北向328.9公里處時，疑似因操作不當導致車輛失控，整台車直接衝下道路邊坡，場面相當嚇人，造成車流一度回堵7公里遠。國道警方獲報後趕抵現場，所幸事故並未造成人員受傷，至於詳細肇事原因仍有待調查釐清。

快訊／國1北台南仁德段事故　車流回堵7公里

快訊／國1北台南仁德段事故　車流回堵7公里

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

交通事故去年奪2858人命　降幅3.1%未達目標一半

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

