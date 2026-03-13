Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

▲行政院長卓榮泰公布購買門票單據。（圖／記者陳家祥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀看世界棒球經典賽，引發外界熱議。網紅Cheap就發文分析卓榮泰的動機，有人推測，他是想要和日本首相「巧遇」，但後來劇本作廢，真的變成單純看球的觀光客。Cheap也認為，頂著被在野黨立委修理的風險，只為了去看一場球，怎麼想都不合理。

Cheap分析卓榮泰看球動機：劇本作廢

Cheap在臉書發文分析卓榮泰看球的動機。他認為，卓榮泰頂著被在野黨立委修理的風險，只為了去看一場球，這並不合理，所以比較有可能的動機之一，就是想蹭日本首相。有人猜測，卓榮泰原本可能想要和高市早苗「同框」，就算只有幾秒，也是外交大捷，但日本也怕被中共找麻煩，不會讓台灣的行政專機降落，所以卓榮泰就採用「民用包機」搭配「自費私人行程」的說詞。

Cheap認為，如果卓榮泰真的跟高市早苗碰面，絕對是炸裂級的外交突破，就算有包機、私人行程爭議，在野黨也不敢說話。然而，就在卓榮泰抵達日本時，高市早苗因為「伊朗危機」而取消開球，並在隔天召開記者會，說卓榮泰訪日是「私事」，沒有接觸政府人員。而這番話也讓原本準備好的「英雄同框」劇本作廢，真的變成單純看球的觀光客。

既然失敗了，Cheap分析，這可能會有兩種結果，第一個是大方承認，想要用自費包機的方式，讓日本好做人，並且達到外交突破，但這樣說，會被在野黨笑；第二，就是硬著頭皮說「祕密外交不能明說」、「只要踏上日本國土，就算突破」，但這樣會被在野黨盯。

Cheap點出另一動機！網友：反串要說

Cheap最後又點出另一個動機，卓榮泰去日本，或許真的是執行「史上層級最高、卻也最孤獨」的隱形外交任務，見到了層級很高的人，但不能說是誰，否則會害日本被找麻煩。至於日方說「沒接觸」，則是因為承認了還叫「機密任務」嗎？這是Cheap覺得最有可能的動機。他也在此段最後放上一個開口笑的emoji。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實真的自費就拿出收據之類的東西證明就好啦！幹嘛跟在野吵，除非是真的政府出錢」、「還真不信你信你寫的東西」、「反串要說」、「平常都是直接噴，這次難得用酸的」、「懂反串，感覺真的會有人信」、「反串要註明耶」。

卓榮泰公布單據：這是私人行程

面對在野陣營連日追打，卓榮泰今公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約台幣4萬元；比賽門票，一共台幣18500元；包機費用則為208萬。

卓榮泰直言，國民黨委員刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話，這事情大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。