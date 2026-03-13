　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

▼行政院長卓榮泰公布購買門票單據。（圖／記者陳家祥攝） 

▲行政院長卓榮泰公布購買門票單據。（圖／記者陳家祥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀看世界棒球經典賽，引發外界熱議。網紅Cheap就發文分析卓榮泰的動機，有人推測，他是想要和日本首相「巧遇」，但後來劇本作廢，真的變成單純看球的觀光客。Cheap也認為，頂著被在野黨立委修理的風險，只為了去看一場球，怎麼想都不合理。

Cheap分析卓榮泰看球動機：劇本作廢

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap在臉書發文分析卓榮泰看球的動機。他認為，卓榮泰頂著被在野黨立委修理的風險，只為了去看一場球，這並不合理，所以比較有可能的動機之一，就是想蹭日本首相。有人猜測，卓榮泰原本可能想要和高市早苗「同框」，就算只有幾秒，也是外交大捷，但日本也怕被中共找麻煩，不會讓台灣的行政專機降落，所以卓榮泰就採用「民用包機」搭配「自費私人行程」的說詞。

Cheap認為，如果卓榮泰真的跟高市早苗碰面，絕對是炸裂級的外交突破，就算有包機、私人行程爭議，在野黨也不敢說話。然而，就在卓榮泰抵達日本時，高市早苗因為「伊朗危機」而取消開球，並在隔天召開記者會，說卓榮泰訪日是「私事」，沒有接觸政府人員。而這番話也讓原本準備好的「英雄同框」劇本作廢，真的變成單純看球的觀光客。

既然失敗了，Cheap分析，這可能會有兩種結果，第一個是大方承認，想要用自費包機的方式，讓日本好做人，並且達到外交突破，但這樣說，會被在野黨笑；第二，就是硬著頭皮說「祕密外交不能明說」、「只要踏上日本國土，就算突破」，但這樣會被在野黨盯。

Cheap點出另一動機！網友：反串要說

Cheap最後又點出另一個動機，卓榮泰去日本，或許真的是執行「史上層級最高、卻也最孤獨」的隱形外交任務，見到了層級很高的人，但不能說是誰，否則會害日本被找麻煩。至於日方說「沒接觸」，則是因為承認了還叫「機密任務」嗎？這是Cheap覺得最有可能的動機。他也在此段最後放上一個開口笑的emoji。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實真的自費就拿出收據之類的東西證明就好啦！幹嘛跟在野吵，除非是真的政府出錢」、「還真不信你信你寫的東西」、「反串要說」、「平常都是直接噴，這次難得用酸的」、「懂反串，感覺真的會有人信」、「反串要註明耶」。

卓榮泰公布單據：這是私人行程

面對在野陣營連日追打，卓榮泰今公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約台幣4萬元；比賽門票，一共台幣18500元；包機費用則為208萬。

卓榮泰直言，國民黨委員刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話，這事情大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

E級名媛劈腿被抓包　父爆索討3000萬分手封口費

更多熱門

相關新聞

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀看2026世界棒球經典賽，引發外界熱議；卓榮泰今（13日）公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及208萬包機費用等。對此，國民黨立委徐巧芯表示，這樣的價格已經不是打五折了，這是打到骨折了，因為你是卓榮泰，所以才能有的包機價格。今天你不拿還好，一拿大家嚇到，覺得說哇，只要200多萬就可以有從松指部到東京的來回包機，那大家也要包，卓榮泰到底在想什麼呢？

高市「開會9小時」突站不起身　嚇壞國會

高市「開會9小時」突站不起身　嚇壞國會

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

卓榮泰牛皮紙袋裡的虛晃一招　勿再繼續欺騙國人

卓榮泰牛皮紙袋裡的虛晃一招　勿再繼續欺騙國人

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

關鍵字：

卓榮泰經典賽高市早苗在野黨Cheap

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面