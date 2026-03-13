　
政治

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

▲藥事法修正案三讀，立法院長韓國瑜敲槌。（圖／記者林敬旻攝）

▲刑法部分條文三讀。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（13日）三讀修正通過刑法部分條文，增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人，規定無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑，若假釋期間再犯，依犯罪情節輕重，在執行滿一定期間才能再申請假釋，以回應憲判認定現行條文違反比例原則與保障人身自由的意旨。

憲法法庭民國113年3月15日做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，固定殘行不符比例原則，因此行政院、司法院提出修法版本，送立法院審議。內容包括經撤銷假釋無期徒刑受刑人，於執行原無期徒刑一定期間得報請假釋的規定，以勵自新。

立法院朝野黨團3月11日協商時，朝野黨團代表認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對於執行殘餘刑期的級距，意見不一，例如無期徒刑受刑人在假釋期間犯罪，如果被判1年或3年或是5年以下的有期徒刑，要坐10年牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。

立法院會今天開會處理時，朝野黨團溝通後取得共識，最終通過國民黨、民進黨、台灣民眾黨立法院黨團所提修正動議。
三讀通過條文規範，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑；如假釋期間有更犯之罪，併執行之。如果假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄例。

根據三讀條文規定，依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿5年有期徒刑的宣告確定者，10年；假釋期間故意更犯罪，受5年以上未滿10年有期徒刑之宣告確定者，15年；假釋期間故意更犯罪，受10年以上有期徒刑之宣告確定者，25年。

針對有期徒刑部分，三讀條文指出，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期10年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用刑法第79條之1第1項有關合併計算執行期間的規定。
 

受刑人刑法三讀無期徒刑假釋

