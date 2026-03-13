　
社會 社會焦點 保障人權

獨／婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

「媽媽！跟我們回家」高雄市一名楊姓男子（30歲）疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯後，神智恍惚駕車瘋狂飆速，7日深夜在中安路追撞兩輛機車，其中一名43歲的李姓三寶媽，僅是出門幫家人買宵夜，竟遭猛力追撞，當場血流如注送醫不治；今（13）天是李女頭七，李女的丈夫和3名孩子到車禍現場招魂，孩子們哭喊著要媽媽跟他們回家，放心的走完最後一程，場面哀戚令人鼻酸。

▲▼毒駕招魂 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭毒駕撞死的李姓保母今日頭七，三名孩子和丈夫到車禍現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼毒駕招魂 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭毒駕撞死的李姓保母今日頭七，三名孩子和丈夫（左二）等家屬到車禍現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起驚悚車禍發生在7日晚間，肇事的楊男當時駕駛轎車，宛如斷開鎖鏈的野獸，時速近百公里毫無減速，直接從後方鏟飛李女的機車，隨後又波及另一對母子，救護人員趕抵時，現場零件噴飛、血跡斑斑。警方隨後在楊男車內搜出重約5公克的「喪屍煙彈」，毒快篩呈陽性反應，檢方複訊後已將這名毒蟲聲押禁見獲准。

慘死的李女是一名專業保母，與丈夫結婚20年，感情如膠似漆。李夫泣訴，太太為了給孩子更好的生活，5年前半工半讀才考取保母執照，對受託幼兒視如己出，丈夫悲嘆「她是這麼善良的人，竟然就這樣沒了」他翻開太太生前的最後一通簡訊，內容竟還在掛心要幫小姑找合適的嬰兒床，字字句句充滿愛，如今回看卻成了椎心之痛。

▲▼毒駕招魂 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭毒駕撞死的李姓保母今日頭七，三名孩子和丈夫到車禍現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

今（13）日是李女頭七，家屬回到案發現場進行招魂，李夫帶著3名孩子，在法師引導下哀戚現身。現場甚至請來媽祖神轎接引魂魄。

儀式中，長子和次子跪地捧牌位，手搖招幡旗，聲聲喊著：「媽媽快跟我們回家！」，幼稚園大班的幼兒眼神懵懂卻不斷流淚，似乎察覺最愛的媽媽再也不會回來，李女丈夫則是一抵達事故現場，想到妻子當時承受的痛苦，忍不住情緒潰堤落淚，整個招魂儀式瀰漫悲傷氣氛，令人不忍。

03/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園市中度身心障礙詹姓男子於2023年8月間因欠債，遭陳姓男子與邱姓女等4人長期體罰、持鐵棒毆打，甚至被迫喝醬油果腹還被苛扣薪資，2024年2月因傷勢倒臥樓梯間慘死，經檢警調查出陳男等4人涉及凌虐致死。桃園地院審結，依共同犯傷害致死罪判處陳男有期徒刑13年，邱女、宗姓鄰居各處8年6月，龔姓男子判刑5年10月，本案可上訴。

