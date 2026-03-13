快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰低調赴東京觀賞WBC中華隊出戰捷克，引發政壇討論。卓榮泰今（13日）公布包括門票、當日遊覽車車資、包機費用等，總計約214萬，回擊在野黨質疑。針對是否有見到日方人士？卓榮泰說，見了很多拉麵店老闆；至於返國後掀起的風波，日方是否有關切？卓表示，「沒有，因為大家講法都一樣，就是私人行程，他們沒有評論」。

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）



卓榮泰表示，自費的行程他無所評論，不是說這是多偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，也給球場上的球迷們一個鼓舞作用、也給選手加油，就是如此，沒有其他任何表示。

卓榮泰強調，日方也說過，沒有見過什麼必須要見的人，但這本身是一個意義，這個意義遠超過用金錢衡量，雖然只是一個單純行程。

但卓榮泰直言，國內民意代表不用任何證據，隨意指控，指控一個行政院長貪瀆百萬不需拿出任何證據，一張單據都沒有就可以這樣講，講到好像不拿出來是行政院在說謊，「指責別人是這種態度嗎？一定要把一個私人的行程講成公務，難道維安都不需要做起碼的要求？只有三個隨扈跟我去，問說我是不是只買三張隨扈的票，這樣的話都講得出來」。

卓榮泰表示，這趟有見誰？見了很多拉麵店老闆；這趟有沒有去到什麼地方？其實從下飛機到球場，球場結束之後就是自由時間，然後就回來。卓還笑說，跟秘書長張惇涵開玩笑，去到東京有個地方叫「高圓寺」、寺廟的寺。

媒體問到，是否有去找老朋友？卓榮泰說，有見拉麵店老闆，沒有其他的人。他說，總統府當然知道他的行程，所以說沒有這樣的事情，日方也這樣說，不曉得媒體突然說知道我去見了誰，「好像有邀請他去一樣」。

至於返國後面對在野黨攻擊，日方是否有關切？卓榮泰說，「沒有，因為大家講法都一樣，就是私人行程，他們沒有評論，也知道內容是這樣」，但問題就在，在野黨為什麼一定要把它說成是公務行程？是要向誰交代？這真的不需要。