張家口萬人小區「自來水」是井水　居民曝「喝8年才知情」：難怪有蟲卵

▲河北張家口萬全區西豪麗景小區內的「機井房」。（圖／翻攝大風新聞）

記者魏有德／綜合報導

河北張家口萬全區西豪麗景小區近日被居民爆料稱，社區逾萬名住戶多年來使用的並非市政自來水，而是社區自備井水供應。有居民透露，入住8年多才得知此事，並對用水安全提出質疑。事件曝光後，當地相關部門則表示，自來水管網正在施工，預計今年6月可接通。

《大風新聞》報導，「在農村都開通自來水的情況下，我們小區的上萬居民卻吃了近十年的井水。」3月12日，河北張家口市西豪麗景小區住戶李先生向媒體反映，希望能儘快用上安全的自來水。

李先生表示，他2015年購買該小區商品房並拿到房屋鑰匙，扣除裝修時間後已入住8年多，小區目前共有3600多戶、逾萬名居民，直至去（2025）年11月與鄰居聊天時才得知，社區長期使用井水供應，他向物業查詢後才確認，供水來源為社區自打機井，水費為每噸3.9元（人民幣，下同）。

李先生透露，後來在小區附近數百公尺處看到機井房，回想家中用水狀況才發現，「難怪水垢和蟲卵多，家裡的熱水器都換了兩個了，還加裝了過濾器。」對此，他曾向區衛健委反映水質問題，但得到的回覆是，物業經過二次供水處理後水質達標，但他一直未看到相關檢測報告。

▲小區住戶自行加裝水龍頭過濾器。（圖／翻攝大風新聞）

李先生隨後又向萬全區水務局及政府辦等部門反映，希望小區盡快接入市政自來水。小區開發商方面則解釋稱，對十多年前打井供水的情況並不清楚，目前公司已進入收尾階段，相關問題需向物業公司了解。

小區物業人員也含糊其辭稱，對當初未接入自來水而採用井水供應的原因並不清楚，目前政府部門計劃在今（2026）年6月開通自來水，公司已多次發函催促相關進度。

萬全區政府辦工作人員回應稱，自來水管網建設工程正在推進，施工週期約需4個月，預計今（2026）年可完成。區水務局人員指出，供水公司年前已開始施工，目前正在加快建設，預計6月可接通自來水。

對於社區打井供水是否合法，水務局人員坦言「可以說是違法」，該區過去屬於橋西區管轄，相關審批及驗收情況仍待釐清，但若立即關停井水供應，居民將面臨無水可用的情況，因此只能待市政自來水接通後再停用井水。