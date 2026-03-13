空姐飛8小時只休15分鐘　華航挨罰30萬喊「航空業特殊」被打臉

▲空服員執勤近8小時只休15分鐘，華航挨罰30萬提告敗訴。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

華航因客艙組員在峇里島返台CI-772航班執勤近8小時，中途僅休息15分鐘，遭桃園市政府認定違反《勞基法》規定，裁罰30萬元。華航提告主張航空業應優先適用《飛航作業規則》，且機上可用餐、如廁已屬休息。但台北高等行政法院認，飛航規則無法排除勞基法，且抽空用餐仍屬待命工作狀態，不算休息時間，判華航敗訴，還是要罰。

桃園市政府勞動檢查處於2024年9月12日對華航進行勞動檢查時發現，7名客艙組員在同年7月24日執行峇里島飛返台北的CI-772航班勤務，下午2時40分報到，至晚間10時35分工作結束，總工時達7小時55分，但航程中僅安排15分鐘用餐休息。勞檢因此認定，華航讓勞工連續工作4小時以上卻未給至少30分鐘休息，違反《勞基法》第35條規定。

桃園市政府指出，華航為上市公司，且3年內已4度違反同條規定，因此依裁罰基準處以30萬元罰鍰，並依法公布事業單位名稱、負責人姓名、違反條文及罰鍰金額，同時命其限期改善。華航先提訴願遭勞動部駁回後，再向法院提起行政訴訟。

華航在訴訟中主張，航空產業與一般工作型態不同，客艙組員在飛行途中必須隨時維持警覺、負責旅客安全與服務工作，不可能像一般勞工一樣完全脫離勤務休息；交通部依《民用航空法》訂定的《飛航作業規則》已就飛航時間、執勤期間、勤後休息及輪休制度作出完整規範，應屬航空業的特別規定，應優先於勞基法適用。

華航也指出，飛航作業規則對客艙組員休息保障其實更嚴格，例如依執勤時間不同，勤後需給予9小時、12小時、20小時甚至24小時以上的連續休息；若再硬性套用勞基法第35條規定，航空公司恐需增加大量人力，實務上窒礙難行。

對此，桃園市政府抗辯指出，《飛航作業規則》只是交通部依法律授權訂定的法規命令，位階低於法律，不能排除勞基法適用；且飛航作業規則主要規範航班執勤前後的休息間隔，而勞基法第35條則保障工作中的中途休息，兩者並不衝突。

市府也認為，即使客艙組員在飛行途中可抽空用餐或如廁，但仍處於待命狀態，一旦機上出現狀況就必須立即處理，並未真正脫離雇主指揮監督，因此不能算是勞基法所稱的休息時間。

法官認《勞基法》是勞動條件最低標準，客艙組員並未被法律排除適用，因此仍受第35條保障；而飛航作業規則主要規範飛航執勤前後的休息時間與疲勞管理，與工作中的休息規範不同，不能因此排除勞基法適用。

法官也指出，客艙組員即使在飛行途中能抽空用餐或上廁所，但仍須隨時處理機上事務，並未脫離雇主指揮監督，難以認定為真正的休息時間。此外，華航先前已3度因相同違規被裁罰確定，對相關規定應屬明知，卻仍再度發生違規情形，難認沒有責任。

合議庭因此認定，桃園市政府原處分並無違誤，勞動部訴願決定維持裁罰亦無不當，判華航敗訴，30萬元罰鍰維持。