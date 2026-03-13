調查官終於認了！欠百萬貸款淪收簿手　內幕曝：投資虛幣又慘賠

▲調查官劉晉廷淪為收簿手，法官忍不住斥責，連小學生都知道收受帳戶會變成詐團共犯。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

高雄市調查處調查官劉晉廷上網找「打工」，竟淪落到變成收簿手，賺取4900元的佣金。今日開庭時，審判長吳孟潔直言到小學宣導時，連小學生都知道收付不明帳戶可能變詐團共犯，質疑「身為調查員難道不知道？」劉晉廷在庭上痛哭，坦承自己有百萬信貸、投資虛擬幣虧損，不夠謹慎。吳跟他說，去跑外送送餐打工比較安全。

檢警調查，劉在臉書社團「大台中打工」看到求職訊息，進而加入Telegram群組，聽從「Elisha快遞」指示，於2024年7月14日前往台中市西屯區某超商，領取裝有被當作人頭帳戶的帳本、信用卡包裹，再至空軍一號貨運站，將包裹轉寄到台南仁德貨運站，因被害人察覺受騙，報警後案情才曝光。

劉偵訊時坦承有提領、轉寄包裹，但否認從事詐欺，辯稱是對方以「1單數千元」代價請他寄送文件，當時為添補家用才接案，不知這是違法。他從事調查官，1個月薪水約8萬元，不會為了1500元讓自己陷於被追訴的風險，有傳訊息問對方包裹內容物，對方稱是單純的客戶資料。

檢方查出，劉曾擔任港警隊員，任職於法務部調查局調查官，常有跟監、蒐證的工作，知悉Telegram會被使用在販毒等犯罪聯繫之用途，且一般外送員每單報酬為6、70元，本案單趟報酬分別為1500、1500及另外給付的運費1900元，報酬明顯超額，與常情不符。

檢方認為，劉從事調查員的經歷，對於犯罪應比一般民眾有更深的理解及警覺，且警政署、調查局時常宣導勿輕易代領包裹，而本案的包裹既然能從超商領取，為何又要多一步驟轉交給其他貨運站轉寄，徒增成本，明顯可預見包裹內容涉及不法，不採信劉的辯詞，依詐欺、洗錢罪嫌起訴劉。

今日審理時，劉晉廷坦言知道不能隨便交付提款卡或收取現金。審判長吳孟潔質疑，自己到國小去進行法治教育宣導，一再宣導不能隨便交付收受不明帳戶，可能會成為詐團共犯，劉身為調查員，難道會不知道？這些問題連國小生填問卷都能答對。

吳孟潔質疑，倘若所謂的包裹裡，真的只是一般的文件，只要直接寄送過去就好，為何還要多一手寄送？明顯是詐騙集團為了製造斷點而為，難道不質疑？

吳孟潔追問劉晉廷，有無重大債務情況，原本支吾其詞的劉晉廷，終於才坦言有信用貸款100萬，還必須給家用，加上先前投資虛擬貨幣虧損，月入8萬的調查官薪資仍不夠用。

審判長吳孟潔說，一般外送員一筆約賺取60元左右，你幫忙交付一次包裹賺1500塊，難道不覺得奇怪？劉坦言知道是不對的，但也覺得1500元並非特別高，吳孟潔要他乖乖跑外送賺打工費，還比較安全。

劉晉廷說，知道自己不慎犯案，事後看了很多詐騙案件，知道危害之深，希望能盡力彌補，在庭上落淚說：「是我不夠謹慎...」吳孟潔感嘆，國家培養一位警察、調查官，是如此不容易的事情，全案審結等待宣判。