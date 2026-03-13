　
地方 地方焦點

雙桶屍案開庭「一二審都判死」主嫌徐德益：復歸報告無證據力

▲▼ 。（圖／資料照）

▲徐德益（左）涉嫌殺害蔡姓少女（右）及黃姓男子，今天更一審開準備程序庭。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中「雙桶屍案」主嫌徐德益涉嫌夥同共犯殺害蔡姓少女、黃姓男子，兩具遺體被丟進桶子後，分藏在豐原住處、苗栗山區，徐一、二審被判處死刑，最高法院認判決有瑕疵去年發回。更一審今天（13日）再開庭，徐的辯護人主張先前社會復歸可能性報告有諸多瑕疵，無證據能力；檢察官則聲請傳喚主鑑定人，說明相關報告，法官裁示候核辦。

台中高分院更一審去年開始進行，由受命法官周淡怡審理，徐德益改口認罪，僅就量刑上訴，犯罪部分不爭執；更一審今上午再開準備程序庭，公訴檢察官由黃政揚蒞庭，徐的辯護律師則是何俊龍出庭。

法官先是詢問徐對於先前判決或文件有無意見，如徐的2名幼子變更姓氏訴訟（徐敗訴）、中市府社會局訪視紀錄等，徐均表示無意見，但談到由中正大學調查的未來社會復歸可能性鑑定報告時，辯護人認為該份報告有諸多瑕疵、偏頗之虞，主張無證據能力；檢察官說，報告已符合最高法院發回具體指示，應詢問專家意見。

辯護人另於本月5日向中高分院聲請調查證據，認為相關鑑定報告雖有訪談逐字稿，但其中有偏頗及預斷，希望聲請訪談的錄音檔案；檢察官表示，若聲請錄音檔，只能確認逐字稿是否正確，無法排除預斷可能，不能達成辯護方目的；訴訟代理人律師戴紹恩說，請求先將錄音檔到院保存，避免辯護方後續爭執。

檢察官並在庭中聲請傳喚復歸社會報告的主鑑定人、中正大學犯罪防治學系教授楊士隆，請楊說明關於徐的社會復歸可能性相關報告，以及報告裡是否有辯護人所稱的預斷情形。

對於檢察官的聲請，辯護人向法官請求辯護方可以擔任主詰問，目的是不受限於檢方的主詰問範圍。最後法官裁示候核辦，諭知下次開庭為4月底。

徐德益（40歲）從事土地買賣、貸款，2017年時與年僅15歲的陳姓少女交往，徐為私吞300多萬元的土地交易款，誣指蔡姓少女吞錢，同年將其殺害裝桶，藏放豐原老家；2018年徐擅自出售為地主辦理土地貸款的土地得手2690萬元，遭地主提告詐欺，訴訟過程中認為黃姓證人的供詞對自己不利，夥同共犯也將黃男虐殺裝桶，埋在苗栗山區。

徐一、二審均被判處死刑，案經上訴，最高法院認為在量刑鑑定報告中指出，徐男復歸社會的可能性攸關矯正教化領域，建議另外徵詢相關矯正人員意見，但二審未與詳加調查。此外，黃姓證人遭注射毒品殺害時，到底是不是被注射海洛因殺害，二審的論理理由說法有出入，因此撤銷發回更審。

