川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

美國知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）公開批評美國空襲伊朗的決策，直言許多川普支持者因為這場戰爭感覺「遭到背叛」，甚至質疑總統是否遭受以色列或主戰派的影響。

感覺遭背叛 質疑伊朗戰爭

羅根在10日播出的節目上表示，考慮到川普當初的競選承諾，打擊伊朗的決定「簡直太瘋狂了」，「這就是為什麼許多人感覺遭到背叛，對吧？」他指出，川普競選時主張「不再打仗」、「終結這些愚蠢又沒意義的戰爭」，如今卻陷入一場「連理由都說不清楚」的戰爭。

羅根認為，今年1月活捉委內瑞拉總統馬杜洛的行動，至少乾淨俐落又迅速，但伊朗行動簡直瘋了。他更提及2003年伊拉克戰爭之初，時任國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）曾預估衝突將在「6天、6週內結束，不太可能超過6個月」，結果卻打了將近9年。

羅根與來賓討論了川普打擊伊朗的可能動機，質疑總統是否受到以色列或「身邊主戰派」的影響。他擔心，在加薩與烏克蘭衝突均未完全落幕之際，伊朗戰火「真的讓人感覺，我們可能即將陷入第3次世界大戰。」

羅根是誰？

羅根是喜劇演員、podcast主持人和綜合格鬥解說員，在Instagram擁有1993萬名粉絲，在YouTube也累積2080萬訂閱，可謂擁有極大影響力的關鍵意見領袖（KOL）。

他在2024年大選前夕公開力挺川普，被視為勝選最強助力之一，但也非首次質疑當局政策，過去就曾批評川普政府處理艾普斯坦案的方式、大規模驅逐移民、支持以色列在加薩行動等。

美國年輕男「挺川率」下降

值得注意的是，川普在年輕男性選民之中的支持度正在下滑。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）2月民調顯示，18至29歲男性對川普施政滿意度僅33%，與去年同期的43%相比明顯下跌。NBC上週民調也顯示，大多數選民不認同川普處理伊朗危機的方式。

面對羅根批評，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，「總統川普勇敢保護美國免受伊朗流氓政權的致命威脅」，這一點完全符合美國優先（America First）原則。