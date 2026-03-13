　
國際

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

▲▼美國總統川普即將發表國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）公開批評美國空襲伊朗的決策，直言許多川普支持者因為這場戰爭感覺「遭到背叛」，甚至質疑總統是否遭受以色列或主戰派的影響。

感覺遭背叛　質疑伊朗戰爭

羅根在10日播出的節目上表示，考慮到川普當初的競選承諾，打擊伊朗的決定「簡直太瘋狂了」，「這就是為什麼許多人感覺遭到背叛，對吧？」他指出，川普競選時主張「不再打仗」、「終結這些愚蠢又沒意義的戰爭」，如今卻陷入一場「連理由都說不清楚」的戰爭。

羅根認為，今年1月活捉委內瑞拉總統馬杜洛的行動，至少乾淨俐落又迅速，但伊朗行動簡直瘋了。他更提及2003年伊拉克戰爭之初，時任國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）曾預估衝突將在「6天、6週內結束，不太可能超過6個月」，結果卻打了將近9年。

▼羅根具有強大影響力。（圖／翻攝X）

▲▼美國Podcast天王喬羅根（Joe Rogan）。（圖／翻攝X）

羅根與來賓討論了川普打擊伊朗的可能動機，質疑總統是否受到以色列或「身邊主戰派」的影響。他擔心，在加薩與烏克蘭衝突均未完全落幕之際，伊朗戰火「真的讓人感覺，我們可能即將陷入第3次世界大戰。」

羅根是誰？

羅根是喜劇演員、podcast主持人和綜合格鬥解說員，在Instagram擁有1993萬名粉絲，在YouTube也累積2080萬訂閱，可謂擁有極大影響力的關鍵意見領袖（KOL）。

他在2024年大選前夕公開力挺川普，被視為勝選最強助力之一，但也非首次質疑當局政策，過去就曾批評川普政府處理艾普斯坦案的方式、大規模驅逐移民、支持以色列在加薩行動等。

▼ 美國、以色列聯手打擊伊朗。（圖／路透）

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

美國年輕男「挺川率」下降

值得注意的是，川普在年輕男性選民之中的支持度正在下滑。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）2月民調顯示，18至29歲男性對川普施政滿意度僅33%，與去年同期的43%相比明顯下跌。NBC上週民調也顯示，大多數選民不認同川普處理伊朗危機的方式。

面對羅根批評，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，「總統川普勇敢保護美國免受伊朗流氓政權的致命威脅」，這一點完全符合美國優先（America First）原則。

03/11 全台詐欺最新數據

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

【嬰：把我塞回去】再過1萬天你就要繳房貸囉！　叔叔教嫩嬰提早面對現實

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

