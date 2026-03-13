　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。不少人好奇，「這個化妝台在紅什麼？」就有網友分享，梳妝台的質感爆炸好，燈泡會亮燈，還有吹風機、化妝品等等，而且價格很親民。

▲▼好市多799元兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取，引發網友不滿。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

仿真配件、鏡子會亮燈　質感超好

好市多近期上架一款售價799元的「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多種仿真化妝配件，外型與功能兼具，吸引不少家長與消費者購買。由於造型可愛、尺寸小巧，還有大人拿來當迷你化妝桌使用。不過，近來引發爆搶爭議，桃園南崁店疑似有代購瘋狂掃貨，還阻擋他人拿取商品。

不少網友好奇「這款梳妝台在紅什麼？為什麼這麼多人搶著買？」就有網友指出，梳妝台質感超好，木製手感溫潤又安全，細節做得超精緻，配色以粉嫩系為主，把手還是愛心圖案，重點是價格很親民，許多家長都喜歡買這款玩具給小孩玩，「放在房間裡完全就是公主的小天地」。

▲▼梳妝台。（圖／翻攝自好市多線上購物）

▲適合3~8歲兒童的梳妝台深受歡迎。（圖／翻攝自好市多線上購物）

799元兒童化妝台爆紅　好市多掀搶購潮

許多家長為了這款梳妝台衝好市多，卻發現早已被搶光，「早上9:30就到好市多，就只為了趕進貨買梳妝台玩具給大寶，直接目睹被搬空的場面，代購一車一車買，我只是想買一個給女兒玩」、「希望好市多要限購一卡看限購幾組才對，我要去買給孫女，都被代購搶光光了，真無言」。

不過也有網友表示，「這個只是跟風的一堆！我上周去的時候根本沒搶成這樣！」「不要跟代購買，加價500元賣真的很扯，讓他賣不掉，等好市多補貨再買就好」。

好市多回應：會盡快補貨

對於此次爭議，台灣好市多回應，針對該商品的供貨與購買情形，已立即了解庫存及現場銷售狀況，並將依實際銷售情形即時進行調整。同時，因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

【嬰：把我塞回去】再過1萬天你就要繳房貸囉！　叔叔教嫩嬰提早面對現實

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

E級名媛劈腿被抓包　父爆索討3000萬分手封口費

更多熱門

相關新聞

好市多挨告　要求關稅退費給會員

好市多挨告　要求關稅退費給會員

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

出國代購保健品恐踩法網未具藥商資格最高罰200萬

出國代購保健品恐踩法網未具藥商資格最高罰200萬

好市多食物賣不完怎辦？1時間去可免費狂吃

好市多食物賣不完怎辦？1時間去可免費狂吃

關鍵字：

兒童玩具好市多化妝台搶購潮代購

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面