好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

<br>

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。不少人好奇，「這個化妝台在紅什麼？」就有網友分享，梳妝台的質感爆炸好，燈泡會亮燈，還有吹風機、化妝品等等，而且價格很親民。

▲有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

仿真配件、鏡子會亮燈 質感超好

好市多近期上架一款售價799元的「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多種仿真化妝配件，外型與功能兼具，吸引不少家長與消費者購買。由於造型可愛、尺寸小巧，還有大人拿來當迷你化妝桌使用。不過，近來引發爆搶爭議，桃園南崁店疑似有代購瘋狂掃貨，還阻擋他人拿取商品。

不少網友好奇「這款梳妝台在紅什麼？為什麼這麼多人搶著買？」就有網友指出，梳妝台質感超好，木製手感溫潤又安全，細節做得超精緻，配色以粉嫩系為主，把手還是愛心圖案，重點是價格很親民，許多家長都喜歡買這款玩具給小孩玩，「放在房間裡完全就是公主的小天地」。

▲適合3~8歲兒童的梳妝台深受歡迎。（圖／翻攝自好市多線上購物）



799元兒童化妝台爆紅 好市多掀搶購潮

許多家長為了這款梳妝台衝好市多，卻發現早已被搶光，「早上9:30就到好市多，就只為了趕進貨買梳妝台玩具給大寶，直接目睹被搬空的場面，代購一車一車買，我只是想買一個給女兒玩」、「希望好市多要限購一卡看限購幾組才對，我要去買給孫女，都被代購搶光光了，真無言」。

不過也有網友表示，「這個只是跟風的一堆！我上周去的時候根本沒搶成這樣！」「不要跟代購買，加價500元賣真的很扯，讓他賣不掉，等好市多補貨再買就好」。

好市多回應：會盡快補貨

對於此次爭議，台灣好市多回應，針對該商品的供貨與購買情形，已立即了解庫存及現場銷售狀況，並將依實際銷售情形即時進行調整。同時，因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。