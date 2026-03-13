卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

▲行政院長卓榮泰公布購買門票單據。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀看世界棒球經典賽，引發外界熱議；卓榮泰今（13日）公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及208萬包機費用等。對此，國民黨立委徐巧芯表示，這樣的價格已經不是打五折了，這是打到骨折了，因為你是卓榮泰，所以才能有的包機價格。今天你不拿還好，一拿大家嚇到，覺得說哇，只要200多萬就可以有從松指部到東京的來回包機，那大家也要包，卓榮泰到底在想什麼呢？

卓榮泰今公布相關包機單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約台幣4萬元；比賽門票，一共台幣18500元；包機費用則為208萬。

徐巧芯說，剛剛國民黨委員看到這個新聞也說怎麼這麼划算、這麼便宜，乾脆包機請所有媒體朋友一起到日本旅遊好了，200萬大家集資一下還是出得起，比買單一一張機票還便宜，所以卓榮泰在想什麼呢？

對於卓榮泰稱，「徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，我明天請秘書長去幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」徐巧芯怒批，「你是行政院長還是我是行政院長啊？你要報公帳、不報公帳是你的決定啊，我是你媽媽嗎？你問我幹嘛？我不是你卓榮泰的媽媽，你問我幹嘛？你要怎麼樣使用這筆錢，當然是你自己決定嘛！」。

徐巧芯說，昨天他們到松指部去考察的時候，了解到原來松指部是在前一天接獲行政院開的機密會議所安排的任務，所以出借了停機坪還有貴賓室跟安檢的區域，讓卓榮泰能夠順利的從松指部包機出發，這是史無前例，過去沒有民航機停在軍用的停機坪，這一切都是因為他是卓榮泰而衍生的權力，那難道不是公務嗎？所以是公務就是公務，大大方方講就好了，到日本去幫忙加油，大家都覺得很棒，如果有外交突破大家也感到很欣慰，但這所有的風波就是卓榮泰自己講什麼私人、自費所引起的。

徐巧芯開轟卓榮泰，今天他自己要引火燒身還要推卸責任，一下推給王鴻薇、一下推給徐巧芯，「現在連報不報公帳都要我幫你決定，那我幫你當行政院長好啦！這是什麼一個沒有擔當的行政院長才會說出這樣子不負責任的話呢」。

徐巧芯說，208萬就可以包下華航的專機，從松指部尊榮的出發到日本看球賽，裡面有180個經濟艙的位置再加上12個商務艙的位置。這麼便宜的價格，謝謝卓榮泰讓全民知道，現在一張機票要3萬多，但平均卓榮泰的價格下來似乎更加的划算，那是不是以後大家就都要跟華航去包機旅遊？

徐巧芯也說，卓榮泰今天公佈這些單據當然可以，大家也很歡迎，但是你公佈了，反而讓大家看到，先前大家的質疑跟先前大家的懷疑是有根據的。