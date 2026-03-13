包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前赴東京看球引發在野黨批評，今（13日）他公布相關花費單據，總共自掏腰包近214萬。而針對在野黨批評「有錢包機看球、沒錢撤僑」，卓榮泰說，那幾天只有阿聯酋航空可以飛、阿迪哈德要到13日才能飛，「如果有飛，我們還有人留滯在那邊，政府一定設法把他們安全抵達國內」；他也回擊，在野黨立委一直說要包機，「如果要包機就邀委員一起過去，看他敢不敢飛？」

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）



卓榮泰說，有人質疑為什麼包機不把中東的國人載回來，現在沒有辦法去做包機，因為空域沒有開呀，「如果有飛，我們還有人留滯在那邊，政府一定設法把他們安全抵達國內，所以開始用陸路讓他們抵達阿曼，阿聯酋航空也陸續有飛機返台」。卓表示，當時是沒有辦法包機，基於空域未開、基於安全；再來，是因為都可以安全回來，「如果有委員說一定要包機的話，如果要包機就邀委員一起過去，看他敢不敢飛？」

「我們在衡量很多事情，不是一天只做一件事情，要兼顧很多。」卓榮泰說，看球一事是已安排一段時間，但最後在3月6日那天才確定可以成行。他表示，為了不要引起大家注意，特別從松指部進出，但是都經過安檢、出境蓋印，都完全照規定，返國時也是一樣，「只是不想在機場引起一些注意，可能會帶來一些想像不到的狀況」。

卓榮泰也強調，這趟去跟回來，除了看球期間比較關注球場上外，也一直跟秘書長、副院長聯繫關於油、物價的問題還有中東情勢、國人是否安全返國，該做的事情都一直在做。

卓榮泰喊話，謝謝Team Taiwan能為國人打出這麼振奮人心的比賽，「如果把焦點放在比賽上、把焦點放在政府推動運動體育的事情上，如果把焦點放在私人行程代表一種可以跟全世界做朋友的定義上，不應該任由在野黨把這事情說成這樣」。

秘書長張惇涵補充，首先，院長日前在立法院備詢時說，去日本看棒球自費，到底哪一點有問題？第二，無論是哪一任院長，無論是公開或不公開、私人或公務，院長的維安都是一樣重要的。第三，3月7日那天，總統早上10點多有請行政團隊特別注意油價的問題，在首長群組裡一早就在討論，鄭麗君副院長11點多就把穩定物價方案傳給院長，院長也有回覆。

另外，張惇涵提到，3月7日還發生另一件事，巴林的駐館同仁一位秘書協助3名國人跟1名同行的中國籍人士，全程陪伴從巴林到沙烏地阿拉伯，協助他們回到台灣。

張惇涵強調，無論在世界哪個國家，台灣的外交工作有很多難以為外人道的地方，大家應該要給駐外同仁多一點鼓勵，而不是好像有錢包機看球、沒錢協助國人回台灣，「我們也很順利把有需要的國人透過陸路疏散、或協調阿聯酋航班，盡可能依照他們的需求協助回台灣」。