　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前赴東京看球引發在野黨批評，今（13日）他公布相關花費單據，總共自掏腰包近214萬。而針對在野黨批評「有錢包機看球、沒錢撤僑」，卓榮泰說，那幾天只有阿聯酋航空可以飛、阿迪哈德要到13日才能飛，「如果有飛，我們還有人留滯在那邊，政府一定設法把他們安全抵達國內」；他也回擊，在野黨立委一直說要包機，「如果要包機就邀委員一起過去，看他敢不敢飛？」

▲▼行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

卓榮泰說，有人質疑為什麼包機不把中東的國人載回來，現在沒有辦法去做包機，因為空域沒有開呀，「如果有飛，我們還有人留滯在那邊，政府一定設法把他們安全抵達國內，所以開始用陸路讓他們抵達阿曼，阿聯酋航空也陸續有飛機返台」。卓表示，當時是沒有辦法包機，基於空域未開、基於安全；再來，是因為都可以安全回來，「如果有委員說一定要包機的話，如果要包機就邀委員一起過去，看他敢不敢飛？」

「我們在衡量很多事情，不是一天只做一件事情，要兼顧很多。」卓榮泰說，看球一事是已安排一段時間，但最後在3月6日那天才確定可以成行。他表示，為了不要引起大家注意，特別從松指部進出，但是都經過安檢、出境蓋印，都完全照規定，返國時也是一樣，「只是不想在機場引起一些注意，可能會帶來一些想像不到的狀況」。

卓榮泰也強調，這趟去跟回來，除了看球期間比較關注球場上外，也一直跟秘書長、副院長聯繫關於油、物價的問題還有中東情勢、國人是否安全返國，該做的事情都一直在做。

卓榮泰喊話，謝謝Team Taiwan能為國人打出這麼振奮人心的比賽，「如果把焦點放在比賽上、把焦點放在政府推動運動體育的事情上，如果把焦點放在私人行程代表一種可以跟全世界做朋友的定義上，不應該任由在野黨把這事情說成這樣」。

秘書長張惇涵補充，首先，院長日前在立法院備詢時說，去日本看棒球自費，到底哪一點有問題？第二，無論是哪一任院長，無論是公開或不公開、私人或公務，院長的維安都是一樣重要的。第三，3月7日那天，總統早上10點多有請行政團隊特別注意油價的問題，在首長群組裡一早就在討論，鄭麗君副院長11點多就把穩定物價方案傳給院長，院長也有回覆。

另外，張惇涵提到，3月7日還發生另一件事，巴林的駐館同仁一位秘書協助3名國人跟1名同行的中國籍人士，全程陪伴從巴林到沙烏地阿拉伯，協助他們回到台灣。

張惇涵強調，無論在世界哪個國家，台灣的外交工作有很多難以為外人道的地方，大家應該要給駐外同仁多一點鼓勵，而不是好像有錢包機看球、沒錢協助國人回台灣，「我們也很順利把有需要的國人透過陸路疏散、或協調阿聯酋航班，盡可能依照他們的需求協助回台灣」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

謝國城紀念棒球場翻新啟用　蔣萬安：棒球發展要由基層紮根

育兒減工時139家企業申請　蔣萬安：願分享執行經驗

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

傳劉怡萱昔出軌下跪掌嘴求饒　王定宇第一反應曝

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

謝國城紀念棒球場翻新啟用　蔣萬安：棒球發展要由基層紮根

育兒減工時139家企業申請　蔣萬安：願分享執行經驗

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

傳劉怡萱昔出軌下跪掌嘴求饒　王定宇第一反應曝

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

政治熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖

包機是機密？王浩宇酸徐巧芯閉嘴

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

議員酒駕累犯「只停權3年」　網友質疑打假球

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

快訊／中選會人事表決出爐　主委游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不促進統一會受懲罰

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

更多熱門

相關新聞

日本第八大物流集團SBS設立台灣古河物流　經營海空聯運與倉儲

日本第八大物流集團SBS設立台灣古河物流　經營海空聯運與倉儲

日本第八大物流集團SBS今(13)日宣布成立台灣古河物流公司，成為SBS古河物流株式會社的控股子公司，日本母公司持股80%，台灣公司由華羿航空貨運承攬公司持股20%，在台經營海空聯運及倉儲相關業務，目前除原有的倉儲場站和國內配送業務外，會逐步按業務計劃擴編。

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機　網：懂反串

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機　網：懂反串

快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

高市「開會9小時」突站不起身　嚇壞國會

高市「開會9小時」突站不起身　嚇壞國會

關鍵字：

包機日本卓榮泰在野黨撤僑

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面