社會 社會焦點 保障人權

立委鄭天財涉收賄711萬　助理認罪爆料：看到他在辦公室收錢

▲▼國民黨立委鄭天財涉收賄不認罪，時任他國會辦公室執行長張騰龍（如圖），13日到台北地院認罪並供出目睹鄭天財在辦公室收錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲張騰龍今（13日）到台北地院出庭認罪，並供出擔任國民黨立委鄭天財國會辦公室執行長時，目睹鄭在辦公室收廠商的錢。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委鄭天財被控收賄711萬元接受業者長期供養、扮演關說個案的門神，涉犯貪污等罪嫌、求刑10年，台北地院今（13日）開庭審理同案被告張騰龍所涉案情，張認罪但強調「怪我自己笨」，說自己聽鄭一句拜託就幫忙募款，錢都交給鄭，他不敢自稱被利用，也不願說被出賣，「但我看過鄭天財在辦公室收業者的錢，2、3次」。

現年59歲的張騰龍時任鄭天財國會辦公室執行長、也經營生技公司，今出庭身形略顯佝僂、神色憔悴，庭訊時表示自己心臟不好、2度衰竭差點死掉，他10幾年來捐款做公益、累積數千萬元，有憑有據，「要裝也不可能裝10幾年」，他先前另涉營建署組長弊案被羈押、陷入人生低潮，他捐助過的孤兒院不斷寫信鼓勵他。

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委鄭天財否認收賄。（ETtoday資料照／記者湯興漢攝）

張騰龍供稱，最初他聽鄭天財一句拜託，就找朋友幫鄭募款，鄭跟他借1個帳戶以利這些人匯款，錢入帳他就領出來交給鄭或鄭的辦公室杜雯燕、一毛錢都沒私吞到自己口袋，鄭向他保證會處理帳戶稅務問題，結果他被約談才知道鄭說說而已、根本沒處理。

更令他莫名其妙的是，這個借給鄭天財的帳戶，案發時還有13萬元存款，被檢方當成他的犯罪所得，張騰龍喊冤說被約談時聽得一頭霧水，後來才知鄭天財他們在案發後不敢繼續領錢，留下這13萬元、「我寧可他們領光」，辯護律師表示願全額繳回、請法官諭知繳回方式。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，立委執行長張騰龍。（圖／記者劉昌松攝）

▲張騰龍於2023年間，另涉弊案被收押。（資料照／記者劉昌松攝）

鄭天財去年（2025年）底被起訴後受訪，推稱張騰龍擅自以「鄭天財國會辦公室」名義召集相關部會開會，讓大眾誤以為他做了這些為非作歹的事，他絕無收賄護航等貪污行為。

張騰龍今庭訊很難過鄭天財公開這樣說，他強調每次發出開會通知前，必定告訴鄭，也將資料傳給杜雯燕建檔，「不只本案的9次，而是超過900次」，且本案所列9次涉弊的會議，鄭親自主持幾場，關於金管會的會議是杜主持，其餘是他主持。

▲▼國民黨立委鄭天財涉收賄不認罪，時任他國會辦公室執行長張騰龍（如圖），13日到台北地院認罪並供出目睹鄭天財在辦公室收錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲張騰龍今（13日）到台北地院開完庭，受訪表示不願說被出賣，供詞陳述事實、不帶個人情緒。（圖／記者黃哲民攝）

張騰龍重申幫鄭天財募款、沒貪過任何一塊錢，他更向法官表示曾在鄭的國會辦公室，目睹鄭收下廠商當面用信封裝的現金，看過2、3次，若鄭不在辦公室，就由杜雯燕代收再交給鄭。

張騰龍的供詞對鄭天財具有毀滅性，張強調不是為自己辯解、「我只是陳述客觀事實」，他承認犯罪、做錯事就要認錯，「怪我自己笨、不懂法律」，他不敢自稱被利用、反正「講再多也沒用」，懇請求法官原諒他。辯護律師補充，張偵查中已認罪，犯行僅涉及發開會公文、提供帳戶與發起募捐，請法官斟酌是否須分論併罰9個洗錢罪。

法官今只傳訊張騰龍1人，諭知候核辦，擇期再開庭。張開完庭簡短回應媒體發問，表示自己只是很難過，不願說自己被出賣，他供詞陳述事實、不摻雜個人情緒。

本案起因於台北地檢署在2023年間，偵辦時任鄭天財國會辦公室執行長張騰龍，涉嫌協助雲林綠電業者行賄營建署官員案，並依《貪污治罪條例》收押、起訴張，當時鄭對外表示，不清楚張涉案內容，但尊重司法裁定，且當然會開除張。

但檢調查扣業者手機通聯，發現鄭天財早從2020年12月起，就開始以贊助原住民豐年祭等活動的名義收賄，各行各業的老闆定期轉帳1萬到10萬元給張騰龍，張再提領現金交給鄭，張因前案被收押後，改由桃園報關公會理事長羅絜騫代表收取現金，送到立院交給鄭。

北檢去年12月24日起訴指出，鄭天財透過張騰龍居間收賄3、4年之久，扣除張因收押來不及提領的13萬元，鄭實際取得711萬元，讓行賄廠商獲得「立法委員鄭天助特助」頭銜、照單全收廠商所提要求，涉犯《貪污治罪條例》職務收賄等罪嫌，求刑10年以上。

張騰龍因坦承大部分犯行，檢方建請法院量處適當之刑。涉案業者除林高任過世獲不起訴，其餘8人都緩起訴2年，各須繳庫70萬到200萬元不等。

03/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「幣竟」助詐洗錢1.5億　虛幣女神求刑12年

「幣竟」助詐洗錢1.5億　虛幣女神求刑12年

曾是本土前四大虛擬貨幣交易所的幣竟公司，涉嫌在2023年間，與多個投資詐騙集團合作，在短短3個月內，協助洗錢超過1.5億元，其中有18萬元流向詐團律師鄭鴻威，台北地檢署13日依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴10名被告，其中負責畢竟營運的「虛幣女神」張于庭和哥哥張瀚林，都遭求處有期徒刑12年。

出賣艦艇動態情資包庇走私　海巡前主任判14年

出賣艦艇動態情資包庇走私　海巡前主任判14年

新北市前議員收賄護航違建　更審改判5年半

新北市前議員收賄護航違建　更審改判5年半

南投原民微型傷害保險擴大至全縣1.2萬人受惠

南投原民微型傷害保險擴大至全縣1.2萬人受惠

太子集團9嫌全交保　北檢提準抗告又吞敗

太子集團9嫌全交保　北檢提準抗告又吞敗

鄭天財原住民豐年祭貪污收賄洗錢執行長

